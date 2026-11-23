Las 50 ganadoras serán seleccionadas entre más de 450 participantes de 9 países y podrán ser parte de un programa de liderazgo de alto rendimiento impartido por London School of Economics and Political Science (LSE)

Con más de 16 años de trayectoria, el programa Santander W50, da inicio a una nueva edición del espacio creado para potenciar las carreras de mujeres líderes. Son 50 los cupos disponibles para que mujeres pertenecientes a 9 países puedan sumarse a una red de más de 1.700 líderes que ya han participado.

La iniciativa, consta de formación online sobre liderazgo femenino desarrollado por London School of Economics (LSE) con certificado de completitud a través de Santander Open Academy, lo que favorece la compatibilidad entre el curso y el trabajo diario.

Para participar, es indispensable que cada postulante actualmente se desempeñe en un cargo de liderazgo, independiente del sector o industria a la que pertenezca. Quienes quieran inscribirse podrán hacerlo a través del sitio web de Santander Open Academy desde el 3 de noviembre de 2026 hasta el 7 de enero de 2027.

De un total de 450 cupos de inscripción abiertos para postulantes de Argentina, Alemania, Brasil, Chile, España, México, Portugal, UK, o Uruguay, solo 50 serán las escogidas para desarrollar el curso, las cuales serán anunciadas el 8 de marzo de 2027.

Quienes logren ser seleccionadas, podrán acceder también a una invitación privada para presentar su candidatura al Global SW50 2027, que incluye un programa presencial de 5 días en la sede de LSE en Londres.