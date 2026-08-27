60% de las mujeres líderes enfrenta estereotipos por mostrar emociones o ejercer autoridad en su trabajo

La primera versión del foro “Mujer y Poder” presentó las estadísticas de una encuesta realizada a 50 mujeres que ocupan cargos de liderazgo, en donde además se evidenció la existencia de modelos de lidrazgo masculino y sesgos de género en las empresas e instituciones.

100 mujeres líderes de los sectores público, privado, cultural, empresarial y del emprendimiento se reunieron este miércoles en el piso 61 de la torre Sky Costanera para participar en el primer foro “Mujer y Poder: Innovar para romper la brecha”, un desayuno organizado por la agencia ALTA Comunicación, en alianza con WoomUp.

La instancia combinó conversación, reflexión y networking. El debate giró en torno a los desafíos que persisten para la participación de las mujeres en cargos de decisión y las oportunidades de innovación para reducir las brechas de género. El panel contó con la participación de Alejandra Mustakis, emprendedora empresaria; Gloria Maldonado, directora de empresas; y Pamela Figueroa, presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel).

En el marco del encuentro se dieron a conocer los resultados de un sondeo aplicado a 50 mujeres con cargos de responsabilidad, en el que se les consultó respecto de los desafíos que persisten en materia de equidad de género en el campo laboral y qué alternativas existen para reducir las brechas que persisten en los espacios de liderazgo.

“Quisimos reunir a un grupo de mujeres que actualmente están liderando conversaciones importantes, aportando desde sus propias perspectivas al desafío de empoderar a más mujeres, en diferentes espacios. Uno de esos espacios es el digital, con plataformas como LinkedIn que fomentan la construcción de redes profesionales”, señaló Andreina Guariguata, directora de Reputación Digital en ALTA Comunicación.

Los estereotipos que aún persisten

Uno de los hallazgos más relevantes del sondeo se relaciona con los obstáculos que, a juicio de las mujeres, enfrentan para acceder a cargos de poder. El 28% de las consultadas indicó que la dificultad para conciliar carrera profesional y familia es el mayor desafío. Le siguieron los sesgos de género en la cultura empresarial, con 24%, y los modelos de liderazgo tradicionalmente masculinos, con 22%.

En la consulta también se les preguntó “¿Cuál es hoy el principal estereotipo respecto a las mujeres en los cargos de poder?”, donde un 34% indicó como prejuicio predominante la idea de que las mujeres son “demasiado emocionales para liderar”, mientras que un 26% apuntó a la percepción de que son “autoritarias o difíciles” cuando ejercen el poder.

En conjunto, ambas respuestas representan el 60% de las menciones y reflejan que las mujeres pueden ser cuestionadas tanto al mostrar emociones como al ejercer autoridad. En contraste, los estereotipos vinculados a una supuesta menor competencia alcanzaron 20%, mientras que aquellos que cuestionan el mérito de las mujeres para llegar a cargos de poder concentraron 8%.

Al consultar por las acciones que más ayudarían a reducir la brecha, las encuestadas situaron en el mismo nivel a la corresponsabilidad familiar, el acceso a redes de contacto y las políticas organizacionales más inclusivas, con 22% cada una. A ello se sumaron procesos de selección equitativos, con 20%, y una mayor visibilidad de referentes femeninas, con 14%.

Voces del encuentro

Durante el foro, la directora de empresas de Foro Innovación y Conecta Logística, Gloria Maldonado sostuvo que “existen efectivamente algunas brechas sociales, culturales, que hacen que haya menos espacio para las mujeres en ciertos campos que se consideran masculinizados”. Además, alertó sobre la incidencia del síndrome del impostor: “Nosotras tenemos mucho temor que nos impacte el síndrome del impostor y muchas veces nos abstenemos de postular a trabajos porque no cumplimos un 85% de los requisitos”.

Por su parte, la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, señaló que los avances logrados deben ir acompañados de una mayor conciencia sobre los pendientes: “Si bien hemos dado pasos adelante, creo que todavía hay mucho, mucho por hacer” y enfatizó que “participar, estar en el espacio público, en espacios de liderazgo, es un derecho. No hay que tomarlo nunca como una concesión”.

Por su parte, la emprendedora y empresaria Alejandra Mustakis planteó que “estamos en una era femenina”, entendiendo lo femenino como una forma de vincularse con el mundo y construir sociedades más conectadas. Sobre la preparación para asumir liderazgo, señaló: “Hay todo un trabajo personal que muchas veces lo dejamos de lado, que es muy importante para también poder, en el fondo, tomar cargos y enfrentar desafíos”.

En tanto, Gracia Dalgarrando, fundadora y CEO de Woom Up, valoró la participación de mujeres en la actividad: “Tener este grupo de mujeres acá reunido me da mucho orgullo, porque finalmente son mujeres que se han abierto paso, que han derribado techos de cristal”.

Sin embargo, también puso el foco en las brechas en el mundo corporativo: “Hoy día en Chile tenemos empresas IPSA donde no hay ni una mujer gerenta general”. Y agregó que “hay un fenómeno que dice que la mujer es ascendida por su desempeño y el hombre por potencial. Todavía hay muchos sesgos y estereotipos de género que siguen operando”.

El evento contó con el patrocinio de Cencosud, SQM, Vantrust Capital y La Fête.