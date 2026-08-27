Congreso acusa al Ministerio de Culturas de usar canción sin autorización: “Estamos sorprendidos y molestos”

La agrupación cuestionó el uso de su catálogo por parte de la cartera de Gobierno.

El grupo Congreso cuestionó el uso de su canción En Todas las Esquinas en una publicación de redes sociales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Esto, luego que la cartera subiera una historia mostrando la visita del ministro Francisco Undurraga al Castillo San José y el Museo del Inmigrante en Valparaíso, con el tema de fondo.

Ante esta situación, Congreso recalcó que “queremos expresar que no fuimos consultados ni hemos autorizado dicho uso, por lo que nos declaramos sorprendidos y molestos frente a esta situación”.

“Consideramos fundamental que la utilización de nuestras obras en comunicaciones de carácter institucional respete los procedimientos correspondientes y, especialmente, la voluntad de sus autores y titulares”, puntualizó la agrupación oriunda de la Región de Valparaíso.