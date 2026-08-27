La investigación apunta a una posible disputa entre organizaciones criminales por el control del tráfico de drogas en la zona.

Una ciudadana chilena fue detenida en Ecuador en medio de una investigación por el asesinato de una persona ocurrido en la provincia de Orellana, en la zona amazónica del país.

La mujer fue identificada como Camila Andrea G.S. y, según las autoridades ecuatorianas, no registraba antecedentes penales previos.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Judicial de Orellana y terminó con tres personas aprehendidas. Además de la ciudadana chilena, fueron detenidos los ecuatorianos Milton Jorge L.B. y Alam Joao N.M., quienes serían presuntos integrantes de la organización criminal Los Lobos.

Chilena es detenida en Ecuador por presunto vínculo con sicariato

“La operación fue ejecutada por la Policía Judicial de Orellana donde capturó a tres delincuentes, presuntamente de Los Lobos, que estaría involucrados en un sicariato en una carpintería en la vía Coca-Loreto”, expuso el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg.

De acuerdo con los antecedentes preliminares de la investigación, el crimen habría ocurrido al interior de una carpintería ubicada en la vía que conecta Coca con Loreto.

Junto a ello, las autoridades indagan una posible relación entre el homicidio y la disputa territorial que mantienen Los Lobos y Los Choneros, una de las organizaciones criminales de mayor trayectoria en Ecuador, por el control de la comercialización de drogas en la zona.

Los dos ciudadanos ecuatorianos detenidos cuentan con antecedentes policiales y uno de ellos tendría además una orden de captura vigente por el delito de hurto.

Respecto de la mujer chilena, las autoridades señalaron que no presentaba registros penales anteriores. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos en el crimen.