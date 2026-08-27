Detienen a expareja de Camila Polizzi y será formalizado por amenazas

El hombre de 48 años habría enviado mensajes intimidatorios a través de redes sociales y quedó a disposición de la justicia.

Un hombre de 48 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI), acusado de realizar amenazas contra Camila Polizzi a través de redes sociales.

El procedimiento se originó luego de que la denunciante recibiera mensajes mediante Facebook, en los que el sujeto habría advertido que acudiría hasta su domicilio y que, si ella no le prestaba atención, la situación podría “ponerse fea”.

Detienen a expareja de Camila Polizzi

Los mensajes generaron preocupación en Polizzi, quien manifestó ante los detectives que temía por su integridad y la de sus hijas. Tras recibir la denuncia por amenazas condicionales, funcionarios de la PDI desarrollaron diligencias destinadas a identificar y ubicar al presunto responsable, logrando detenerlo durante la mañana de este jueves.

Gracias a ello, el individuo fue identificado como Augusto Puga, expareja de la excandidata a alcaldesa de Concepción.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, las intimidaciones también estarían relacionadas con material personal que Puga tendría almacenado y que eventualmente podría difundir.

La indagatoria apunta a establecer el contenido de las amenazas y las circunstancias en que fueron realizadas, mientras el detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

El tribunal ya había conocido anteriormente una situación protagonizada por ambos, ya que en marzo, el hombre fue detenido tras una discusión en el departamento de Polizzi, aunque posteriormente el Ministerio Público retiró los cargos al establecer que no había existido una agresión. En aquella oportunidad, Puga declaró: “Quedó claro que fue un malentendido. Yo jamás he golpeado a una mujer”.