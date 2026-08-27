Todo lo que se sabe del carabinero de franco que murió baleado en Renca

El caso generó un amplio despliegue policial en la zona y mantiene en curso distintas diligencias para establecer las circunstancias de la muerte.

Un funcionario de Carabineros de franco falleció este jueves luego de recibir un impacto de bala durante un procedimiento registrado en la comuna de Renca.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 horas en calle 21 de Mayo, donde el efectivo se encontraba vestido de civil junto a su vehículo particular.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el funcionario habría sido interceptado por un grupo de individuos que intentaba sustraerle su automóvil. En medio de la situación se registraron disparos y el cabo segundo, perteneciente a la Subcomisaría Conchalí Norte, resultó gravemente herido en el rostro, falleciendo posteriormente en el lugar.

Posterior a ello, Carabineros confirmó que “Hay diligencias en curso en la comuna”.

El general Juan Pablo Díaz, jefe de Zona Metropolitana Este, señaló que “efectivamente ahí -en Renca- tenemos a uno de los nuestros fallecido. Es por ello que en estos momentos se están realizando las primeras diligencias. No se puede descartar ninguna dinámica respecto al hecho, pero efectivamente tenemos que lamentar la pérdida de uno de los nuestros en una en un procedimiento que en estos momentos se está iniciando las diligencias propias de esta dinámica”.

Asimismo, agregó que “no podemos descartar y tampoco confirmar ningún tipo de línea investigativa”.

Hasta el sitio del suceso concurrió un amplio contingente policial, incluyendo equipos especializados del OS-9, Labocar y el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), quienes trabajan en la recopilación de evidencias y antecedentes que permitan establecer cómo ocurrió el ataque y ubicar a los responsables. Además, se espera la participación del equipo ECOH de la Fiscalía en las diligencias investigativas.

En tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los cercanos del funcionario y a la institución.

“Lamentar el hecho, mandar las condolencias a su familia, a la institución“, declaró. Junto con ello, pidió cautela mientras avanza el trabajo investigativo: “Es una investigación que está iniciando, es un sitio del suceso que está recién siendo periciado y, por tanto, no hay que adelantar ninguna hipótesis de desarrollo de esto”.