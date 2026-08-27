Por qué el regreso de Kast al Foro Madrid llena de expectación (y tensión) a la derecha y La Moneda

Con Chile Vamos fracturado entre quienes defienden el espacio y quienes se restan, y con La Moneda apostando a mostrar respaldo internacional tras una serie de traspiés en política exterior, el Foro Madrid se convirtió en la primera gran prueba de cómo Kast concilia su pasado como fundador del evento asociado a la derecha radical con su presente de jefe de Estado.

Si el Foro de Madrid hubiera llegado a Chile hace un año, la presencia de José Antonio Kast —cofundador de la instancia y firmante original de la Carta de Madrid— habría sido apenas protocolar. Sin embargo, el evento llega a territorio nacional en un ambiente enrarecido en La Moneda.

El presidente encabezará este jueves 3 de septiembre el V Encuentro Regional en el Centro de Eventos Casa Piedra, y lo hará en medio de una discusión en torno a un eventual tinte “iliberal” de su Gobierno, debate que se ha instalado raíz de la reforma constitucional de seguridad presentada hace unas semanas. Esa discusión coincide con la cumbre que ya genera ruido interno en el oficialismo.

El programa ubica a Kast como segundo orador, después de Santiago Abascal —presidente del partido español Vox— y antes del argentino Javier Milei. También expondrá Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation estadounidense.

Quienes acompañan a Kast explica, en parte, por qué la ponencia del mandatario genera expectación. Los discursos anteriores del jefe de Estado estuvieron marcados por el tono confrontacional y los dardos que dirigió contra Gabriel Boric, Michelle Bachelet, la ONU e incluso al Parlamento Europeo.

En ese sentido, en el oficialismo remarcan que esta será la primera vez que Kast hable ante ese público —calificado como de nicho– ya instalado en el poder. Y la expectación que existe tiene relación en saber si el presidente mantendrá el tono institucional que ha primado en sus discursos desde que asumió el poder o decide profundizar el mensaje que lo llevó a fundar el Foro.

El nerviosismo, sin embargo, no se limita a la exposición del propio Kast. En La Moneda existe preocupación por lo que puedan decir el resto de los expositores —más de 40 personas provenientes de más de 25 países— durante la jornada.

A diferencia de una actividad oficial, La Moneda no tiene control sobre el guión de un encuentro organizado por Abascal, y una declaración que se pase de la raya por parte de algún panelista internacional podría terminar repercutiendo políticamente en el Ejecutivo, que quedará asociado al Foro por la sola presencia del presidente en el escenario.

Evópoli y RN se restan

A partir de esos elementos, en el oficialismo ya han habido descuelgues del evento. “No forma parte de dicha instancia” ni “participará tampoco de ese encuentro”, señaló la declaración pública firmada por el senador Luciano Cruz-Coke, timonel del partido.

El senador independiente ligado a Evópoli, Matías Walker, fue más duro y señaló que “le recomendaría al presidente Kast hablarle al 58% de la segunda vuelta y no al 23% de la primera. El Foro de Madrid está marcado por la intolerancia”.

Renovación Nacional adoptó una postura similar, según confirmó la directiva a EL DÍNAMO, aunque evitó cuestionar la decisión del mandatario de asistir.

“Renovación Nacional no forma parte del Foro de Madrid y no participará del encuentro que se realizará en Chile. Eso, sin perjuicio de que algún parlamentario, de forma individual, quiera participar en el mismo; cuestión que nosotros respetamos, pero que no representa a la institucionalidad de Renovación Nacional”, respondió a EL DÍNAMO la secretaria general de RN, Katherine Martorell, en alusión a la asistencia individual del diputado Francisco Orrego.

La dirigente agregó que, al ser el presidente fundador del foro y haber participado en casi todos los seminarios que se han realizado, “desde nuestra perspectiva tiene toda la lógica que quiera participar y esperamos que lo haga con un discurso conciliador y convocante. Desde Renovación Nacional nosotros tenemos otras alianzas internacionales en el mundo político”.

Cristóbal Bellolio: “Kast nunca ha sido especialmente extravagante, al lado de sus socios globales”

El politólogo Cristóbal Bellolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, coincide en que la presencia del mandatario es problemática para La Moneda, precisamente por la discusión que se ha dado en torno al supuesto tinte “iliberal” del Gobierno.

“Este contexto, con esta discusión reciente, obviamente contribuye a profundizar la crítica, contribuye a darle una mayor coherencia entre su discurso previo y sus acciones actuales, y también una cierta coherencia a sus amistades. Entonces creo que, en ese marco, este foro llega en muy mal momento para el Gobierno. Pero claro, ya no se puede correr, digamos: somos los que ponemos la casa”, dice.

Sin embargo, el académico baja las expectativas en torno al discurso de Kast.

“Él (Kast) nunca ha sido especialmente extravagante, al lado de sus socios globales, ni en la forma ni en el fondo. Entonces tampoco esperaría que aquí fuera muy distinto (…) va a decir que este gobierno está tratando de impulsar la idea de la libertad, de la familia, del orden, de los valores patrios. No va a ser la vedette del encuentro, salvo por el hecho de que es Presidente de Chile”, asegura Belloio.

En ese sentido, justifica la presencia de Kast apuntando a que Chile “es de los casos exitosos, junto con el de Milei y otros pocos más, Bolsonaro en Brasil. Vox no ha llegado al poder, por ejemplo. Entonces, obviamente, es la figura más importante del foro con distancia”.

Sobre el cálculo de La Moneda, Bellolio indica que “este es un presidente que no está solo en materia internacional, a pesar de que no nos ha ido muy bien en materia internacional, en prácticamente ningún frente. Pésimo nos ha ido con Estados Unidos, pésimo nos ha ido con la postulación de Bachelet”.

Y sobre el efecto político de fondo: “Las críticas habrían llegado igual por parte de la izquierda cuando se hiciera este foro, pero en este contexto actual son críticas que empiezan a hacer mella, incluso en sectores un poco más moderados”, sentencia.