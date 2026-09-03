ONU Mujeres impulsa el liderazgo y la transformación digital de empresarias y emprendedoras en Chile

El encuentro “Del Talento a la Innovación: Mujeres Liderando la Economía Digital” reunió a empresarias, emprendedoras y lideresas para fortalecer sus capacidades y promover una mayor participación de las mujeres en los ecosistemas de innovación y transformación digital.

Con este propósito de fortalecer las capacidades digitales de las mujeres y ampliar sus oportunidades para participar y liderar la transformación tecnológica, ONU Mujeres realizó el seminario “Del Talento a la Innovación: Mujeres Liderando la Economía Digital”, con el apoyo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y en colaboración con Women in Fintech (WIF) y la Red de Mujeres del Magíster en Innovación UC.

La iniciativa reunió a lideresas, startups y empresarias para compartir conocimientos, experiencias y herramientas que permitan aprovechar las oportunidades que ofrecen tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el análisis de datos y las soluciones fintech.

Javiera Vergara, Coordinadora del Programa Activa Empresarias, declaró que “la transformación digital representa una enorme oportunidad para impulsar el crecimiento económico y abrir nuevos espacios de participación y liderazgo para las mujeres. Nuestro desafío es asegurar que ellas no solo puedan acceder y beneficiarse de las nuevas tecnologías, sino que también estén en el centro de su diseño, desarrollo y uso, liderando negocios, generando empleo, innovando y accediendo a nuevos mercados. Una economía que incorpora plenamente el talento y las capacidades de las mujeres es una economía con mayor potencial de crecimiento y transformación”.

Nuevos datos sobre la brecha digital

En la instancia se presentó el Policy Brief “Empresas lideradas por mujeres en Chile”, un estudio que evidencia cómo la participación femenina disminuye a medida que los negocios escalan. Si bien las mujeres representan el 53% de los emprendimientos nacientes, la cifra cae al 38,5% en negocios consolidados y se desploma hasta el 9% en las grandes empresas formales.

Para revertir esta tendencia, el documento propone articular acciones entre el sector público y privado enfocadas en mejorar el acceso a financiamiento productivo, optimizar las redes de contacto, mitigar los sesgos de género e integrar el sistema de cuidados.

La instancia incluyó además un panel de conversación llamado “Mujeres liderando la transformación digital y financiera”, que contó con la participación Mariela Alvarado, representante de Women in Fintech (WIF), Javiera Echeñique (Deloitte), la experta en IA, Carolina Pérez, además de Nicole Verdugo, Women Economic Forum.

Inteligencia artificial aplicada al crecimiento de los negocios

El seminario incorporó también una masterclass sobre inteligencia artificial para fortalecer negocios y optimizar la toma de decisiones, a cargo de Heileen Goodson, especialista en Inteligencia Artificial y Transformación Digital. La instancia permitió acercar herramientas y conocimientos prácticos para que empresarias y emprendedoras puedan incorporar estas tecnologías de manera estratégica en sus negocios.

El encuentro buscó fortalecer las redes entre mujeres y promover el intercambio de experiencias, reconociendo que el acceso a conocimientos, conexiones y ecosistemas de negocios.