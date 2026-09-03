El diésel no tuvo cambios: en cuánto varió el precio de las bencinas desde este jueves 3 de septiembre

El dato es significativo, dado que cualquier alza o rebaja influye en temas como el IPC y el valor de la UF.

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Una semana después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que se producirán nuevas alzas en los precios de los combustibles en el país, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó cuál es la variación en el precio de las bencinas desde este jueves 3 de septiembre.

Entre los datos que dio a conocer la compañía, se encuentra el hecho de que el valor del diésel no registró cambios esta semana.

Enap apuntó que entre sus funciones principales se encuentra la de comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, que son las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes.

Recalcó también que “este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

En cuánto varió el precio de las bencinas

La Enap apuntó que, con miras a establecer la estimación de los precios de los combustibles, considera diversos antecedentes. Entre ellos destacan:

Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile).

desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile). Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) .

. Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

En concreto, el precio de las bencinas tuvo la siguiente variación: