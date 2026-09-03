La actividad con la que la Primera Compañía de Bomberos de Santiago recuerda los 150 años de la muerte de su primer mártir

Su deceso se produjo 13 años después del devastador incendio de La Compañía, que dio origen al Cuerpo de Bomberos de la capital.

PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SANTIAGO.

El 3 de septiembre de este año tiene un significado muy especial para los voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos de Santiago, ya que se conmemoran los 150 años de la muerte de Adolfo Ossa de la Fuente, el primer mártir de ese cuartel.

Con 21 años de edad, Ossa de la Fuente llevaba poco más de un año y medio como voluntario de esa compañía cuando, ese domingo de 1876, sonó la campana del Cuartel General, con la que se llamó a combatir un incendio que afectaba a una casa situada en la esquina de las calles San Diego con Carrascal.

Apenas 13 años antes, en 1863, se había producido el devastador incendio de La Compañía, que dio origen al Cuerpo de Bomberos de Santiago.

El primero de la Primera Compañía de Bomberos para siempre

Ese 3 de septiembre los voluntarios partieron raudos a sofocar las llamas y tres horas después de llegar al lugar habían conseguido controlar las llamas.

Fue en ese momento cuando una pared de adobe se desplomó sobre cuatro voluntarios que sostenían una línea de mangueras. Uno de ellos era Adolfo Ossa, quien estaba manejando el pitón de la manguera.

Mientras voluntarios de todas las compañías capitalinas acudieron al lugar y lograron rescatar con vida a las otras tres víctimas, Ossa de la Fuente falleció en el lugar y, cuando lo sacaron de los escombros, todavía tenía en sus manos el instrumento con el que luchó para sofocar el incendio.

Días después, 45 voluntarios de la compañía acordaron que el nombre de Adolfo Ossa de la Fuente encabezaría para siempre la lista de la Primera Compañía en cada formación y acto de servicio, una tradición que se mantiene hasta hoy, cuando, al pronunciarse su nombre, el director de la compañía es el encargado de responder “¡Presente!”.

En el marco de los 150 años de su muerte en acto de servicio, la Primera Compañía de Bomberos de Santiago programó para este jueves 3 de septiembre una romería al Cementerio General en homenaje a Adolfo Ossa de la Fuente.

Seis décadas después del deceso de su primer mártir, la compañía estableció un torneo en su honor que denominaron Competencia Ossa, en el que se enfrentan el vigor de los voluntarios activos contra la experiencia de los honorarios, en complejos ejercicios con alta exigencia técnica, especialmente en el manejo de mangueras y pitones.

En esa oportunidad se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre, a las 11:00 horas, en el Campo de Entrenamiento Lo Pinto, en la comuna de Colina.