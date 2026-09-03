Red Movilidad dispuso buses de apoyo con un recorrido paralelo al trazado de la línea para facilitar el traslado de los pasajeros.

Metro de Santiago informó este jueves el cierre temporal de cuatro estaciones de la Línea 1 debido a una emergencia registrada en las vías.

Los recintos afectados son Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones, mientras que también permanece suspendida la combinación entre Los Leones y la Línea 6.

Metro cierra cuatro estaciones de Línea 1 y suspende combinación con L6

Por esta situación, el servicio de la Línea 1 funciona de manera parcial, con trenes disponibles entre San Pablo y Baquedano, y entre Tobalaba y Los Dominicos.

Además, Red Movilidad dispuso buses de apoyo con un recorrido paralelo al trazado de la línea para facilitar el traslado de los pasajeros.

Metro también entregó alternativas para quienes necesiten continuar sus viajes. En particular, quienes se desplacen desde Plaza de Maipú por la Línea 5 hacia Los Dominicos pueden viajar hasta Irarrázaval y realizar combinación con la Línea 3.

Desde allí, la recomendación es continuar hasta Plaza Egaña para conectar con la Línea 4 y seguir el recorrido hasta Tobalaba. En esa estación, los pasajeros podrán combinar nuevamente con la Línea 1 para continuar hacia Los Dominicos.

La empresa indicó que las estaciones afectadas permanecerán cerradas mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente a la emergencia. Por ello, se recomienda a los usuarios considerar las rutas alternativas y los buses de apoyo habilitados para evitar mayores demoras en sus desplazamientos.