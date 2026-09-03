“Estamos poniendo orden”: ministra de la Mujer revela déficit de $2 mil millones en Prodemu

La fundación enfrenta dificultades financieras y actualmente tendría recursos para cubrir sus remuneraciones solo hasta octubre.

La ministra de la Mujer, Judith Marín, abordó la compleja situación económica que atraviesa la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), entidad que enfrenta problemas financieros que incluso han generado dudas sobre su continuidad hacia fines de este año.

De acuerdo con antecedentes, Prodemu tendría recursos suficientes para cubrir el pago de remuneraciones hasta octubre de 2026, mientras que su situación podría derivar en un cierre durante diciembre.

Frente a este escenario, Marín aseguró: “Sobre Prodemu hay que ser claros, estamos poniendo orden a una situación que heredamos de la administración anterior“, y detalló que al asumir la cartera encontraron un déficit superior a los $2.000 millones, cifra que podría llegar a $3.000 millones según las proyecciones.

La secretaria de Estado sostuvo además que el Gobierno no ha planteado formalmente el término de la fundación, sino una reestructuración de sus finanzas.

“De un eventual cierre (de Prodemu), pero sí de orden. Y eso es ser responsables, a fin de que los recursos lleguen efectivamente a las mujeres”. Según explicó, cerca del 80% de los ingresos de la institución se destina actualmente a remuneraciones y gastos administrativos.

La situación “se venía agravando desde 2023” y posteriormente sostuvo que “desde 2023 a la fecha, Prodemu ha tenido un deterioro progresivo y de arrastre en su situación financiera, producto de decisiones adoptadas por la administración anterior“.