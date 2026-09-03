“No seré secretaria general”: Bachelet reconoce duro escenario en su carrera por liderar la ONU

Bachelet trasparentó sus opciones de llegar al máximo cargo de la ONU, luego de los primeros sondeos informales del Consejo de Seguridad.

La expresidenta Michelle Bachelet reconoció el duro escenario que enfrenta su carrera a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el marco de su participación en el encuentro “Migración: desafíos para el mundo, América Latina y Chile”, organizado por la UDP y Democracia UDP, la exmandataria se refirió a sus posibilidades de asumir el máximo cargo del organismo multilateral.

“Sé que no voy a ser secretaria general (de Naciones Unidas)”, expresó Bachelet, quien explicitó sus opciones tras una crítica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su postura sobre Naciones Unidas.

“Yo creo que no partió con él, pero que en él ha tomado mucha fuerza. Porque aquí lo que hay de fondo es una pelea estratégica, estructural”, afirmó.

A lo que agregó: “Uno de los poderes que tienen también los países es lo que se llama el poder blando, que es la cultura, que es lo que hace atractivos a los países. Y ha cambiado, el poder blando de Estados Unidos ha caído y el poder blando de China ha crecido mucho”.

“Entonces, es el tema, es mi opinión, no seré la secretaria general, puedo darla, pero es un alivio”, aseveró entre risas.