Premio 50 Genias del Año: cómo postular y cuáles son las categorías de la cuarta edición

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre. La iniciativa busca reconocer a mujeres que están generando cambios y abriendo nuevos espacios en distintas áreas. Entre las premiadas de ediciones anteriores figuran Tere Paneque, Bárbara Hernández y Sara Nieto.

Si conoces a una mujer que transforme su entorno desde su área de trabajo, ya puedes postular su nombre a la cuarta edición de 50 Genias del Año, reconocimiento que impulsa la organización Genias para visibilizar a mujeres que están generando cambios y destacando en distintos ámbitos.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 30 de septiembre a través del sitio web de Genias. Luego, un jurado seleccionará a las 50 mujeres que serán reconocidas en una ceremonia que se realizará durante diciembre.

Siete categorías para reconocer a mujeres de distintas áreas

En esta cuarta edición, el premio contempla siete categorías, cada una asociada a una marca colaboradora:

Fuertes y Fantásticas — presenta Falabella.

— presenta Falabella. Vanguardia y Comunidad — invita Entel Empresas.

— invita Entel Empresas. Bienestar y Deporte — auspicia Kotex.

— auspicia Kotex. Mujer Digital — auspicia Blue Express.

— auspicia Blue Express. Inspira y Transforma — auspicia VSPT.

— auspicia VSPT. Mujeres en STEM — auspicia Unilever.

— auspicia Unilever. Sostenibilidad y Medioambiente — auspicia IKEA.

La diversidad de categorías busca reconocer distintas formas de liderazgo, innovación e impacto, desde el deporte y el bienestar hasta la tecnología, las ciencias y la sostenibilidad.

Nueve años impulsando el desarrollo de mujeres

La iniciativa está a cargo de Genias, organización que trabaja para impulsar el desarrollo laboral de las mujeres en las distintas etapas de sus trayectorias profesionales.

La organización cumple nueve años promoviendo la equidad de género y desarrollando programas dirigidos a lideresas, mentoras, emprendedoras y jóvenes en todo Chile. Según sus cifras, más de 15 mil personas han sido beneficiadas por sus programas.

“Hay Genias en todas partes. En distintos rubros, de diferentes edades y realidades. Esta edición del premio nace para reconocerlas donde estén y mostrar que no hay una sola forma de transformar tu entorno”, señala Jimena Zapata, fundadora y CEO de Genias.

A lo largo de sus tres primeras ediciones, han sido reconocidas mujeres como Sara Nieto, bailarina y fundadora de la academia de ballet más grande de Chile; Tere Paneque, astrónoma y divulgadora científica; Bárbara Hernández, nadadora de aguas abiertas y récordwoman; Gina Ocqueteau, primera mujer en presidir el directorio de SQM; y Andrea Valín, gerenta general en Uber Chile.