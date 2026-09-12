Arrau entrega balance de disturbios del 11 de septiembre: hubo 80% más de detenidos que el año pasado

El secretario de Estado acusó que hay “sectores que romantizan con esto de la violencia, las barricadas, las bombas molotov”.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP), dio un reporte este sábado sobre los disturbios registrados entre el 10 y 11 de septiembre, cuando se cumplían 53 años del golpe de Estado.

Según cifras del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros (DIOSCAR), hubo 198 eventos de violencia a nivel nacional, un 34% menos que en 2025. Los detenidos, en tanto, fueron 284, lo que representa un alza de 80% respecto del año pasado. De ese total, 16 son extranjeros y 31 menores de edad.

Por otra parte, se contabilizaron tres carabineros lesionados, tres ataques a cuarteles policiales y seis vehículos fiscales dañados. No hubo civiles lesionados ni daños al transporte público, según la institución policial.

“Los violentistas, los delincuentes, buscan cualquier excusa para lanzar molotov, disparar, atentar contra la infraestructura pública, los cuarteles, los vehículos, los carabineros y la propiedad privada. Sé que hay sectores que romantizan con esto de la violencia, las barricadas, las bombas molotov, pero esta línea no la podemos cruzar. El orden, la seguridad, la tranquilidad de los chilenos está en juego”, señaló Arrau.

El secretario de Estado hizo un recorrido por la 54ª Comisaría de Huechuraba, una de las unidades policiales afectadas, además de Cerro Navia, Villa Francia, en Estación Central y la población La Victoria en Pedro Aguirre Cerda, donde se registraron disturbios. Durante ese recorrido agradeció especialmente a Carabineros por su “labor en estos días para ir mejorando las cifras, dando más tranquilidad a la población y tomando detenidos a una mayor cantidad de estos violentistas, de estos delincuentes que no entienden la diferencia entre la tranquilidad, el bien y el progreso de nuestro país, y el mal o el desorden”.