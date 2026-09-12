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Kast instruye revisar condiciones de hogares de adultos mayores luego de tragedia en Pitrufquén

El siniestro, ocurrido en la madrugada del sábado, dejó 16 personas fallecidas. Sus causas aún se desconocen.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

El presidente José Antonio Kast se refirió al incendio que terminó con la vida de 16 personas en un hogar de adultos mayores de Pitrufquén e instruyó medidas de prevención para el resto de los establecimientos en el país.

El incendio se registró durante la madrugada del sábado. Aún no se conocen sus causas, pero las autoridades locales han revelado que había una serie de presuntas irregularidades asociadas al hogar, como denuncias, sumarios sanitarios y solo una TENS para la totalidad de residentes. De las diez personas que pudieron ser evacuadas, seis fueron reubicadas en albergues y cuatro con sus familias.

A través de su cuenta de X, el mandatario manifestó que “la tragedia de Pitrufquén es devastadora y nos obliga a actuar con rapidez, decisión y responsabilidad. La delegación presidencial y los equipos regionales están desplegados para enfrentar la emergencia”.

He instruido que se adopten medidas urgentes destinadas a revisar las condiciones de los hogares de nuestro país, fortalecer la prevención y fiscalización, y acelerar las propuestas necesarias para mejorar su funcionamiento y seguridad. Al mismo tiempo, vamos a colaborar plenamente con la justicia para esclarecer qué ocurrió, determinar dónde pudieron existir fallas en la fiscalización o la prevención, conocer qué alertas se levantaron y qué acciones se adoptaron frente a ellas”, añadió.

Kast también manifestó que es necesario “conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir”. “Hoy, nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Pero nuestro compromiso no termina en acompañarlas. Estamos actuando para fortalecer la prevención, mejorar la fiscalización y garantizar condiciones más seguras en los hogares de nuestro país”, cerró.

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