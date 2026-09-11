La resolución recordó que el sobreseimiento definitivo corresponde a una decisión que “declara terminado el proceso penal”.

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento total y definitivo de la causa contra Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, imputado por delitos vinculados con la muerte de Mariana Sepúlveda León, ocurrida en 2008.

De acuerdo con la resolución, el tribunal estableció como fecha de los hechos el 29 de agosto de 2008, considerada la única data precisa mencionada durante la formalización. A partir de ese momento, correspondía comenzar a contabilizar el plazo para la prescripción de la acción penal.

Imputado por muerte de Mariana Sepúlveda queda libre tras prescribir la causa

Durante la audiencia de este viernes, y tras la confesión espontánea de Quiroz, se estableció que ese día habría ocurrido el homicidio calificado y la posterior inhumación ilegal del cuerpo.

El imputado también señaló que, aproximadamente cinco años después, habría desenterrado los restos y los habría dejado junto a la basura, conducta por la que fue formalizado por exhumación ilegal.

Debido a lo anterior, el tribunal concluyó que habían pasado más de 18 años desde la fecha de los hechos y que no existían antecedentes que permitieran establecer una suspensión o interrupción de la prescripción.

La resolución recordó que el sobreseimiento definitivo corresponde a una decisión que “declara terminado el proceso penal” cuando concurre una causal que impide continuar con la persecución penal, además de producir efecto de cosa juzgada.

En este caso, el tribunal consideró aplicable la prescripción de la acción penal y precisó que incluso tomando como referencia el plazo de 15 años correspondiente al delito de mayor gravedad, este ya había expirado: “Desde el día 29 de agosto de 2008 a la fecha, ha transcurrido dicho plazo”.

En consecuencia, el Segundo Juzgado de Garantía resolvió que “se decreta el sobreseimiento total y definitivo” a favor de Quiroz Carrizo, conforme al artículo 250 letra d) del Código Procesal Penal y los artículos 93 y 94 del Código Penal.

Con esta determinación también quedó sin efecto la internación provisional que pesaba sobre el imputado, por lo que se ordenó su libertad si no estaba privado de ella por otra causa. Una vez que la resolución quede ejecutoriada, el expediente deberá ser archivado.