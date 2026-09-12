Denuncias y un sumario sanitario precedieron incendio que dejó 16 fallecidos en hogar de adultos mayores de Pitrufquén

Cuatro de los adultos mayores que sobrevivieron fueron reubicados con sus familias y otros seis permanecerán en un albergue.

Durante la madrugada de este sábado, un incendio en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) “El Edén”, ubicado en Pitrufquén, terminó con la vida de 16 personas.

De acuerdo con lo informado por Carabineros, solo diez personas pudieron ser evacuadas. Cuatro de los adultos mayores fueron reubicados con sus familias y otros seis tendrán que permanecer en el albergue habilitado por el municipio. Hasta el cierre de esta edición, se desconocen las causas del incendio.

Sin embargo, las autoridades locales dieron cuenta de una serie de presuntas irregularidades asociadas a este establecimiento. La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Sepúlveda, informó que en enero de este año el municipio envió una carta a la Seremi de Salud de La Araucanía para que fiscalizaran el ELEAM. “No contaba con la normativa para operar. El recinto ta contaba con un sumario sanitario por construcción, habilitación; de hecho, había solamente una TENS que estaba con los 26 adultos mayores“, reveló.

“Nosotros como el municipio hicimos el trabajo, y por eso se hizo el sumario sanitario, debido a las denuncias“, añadió.

Por su parte, el delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, sostuvo que existe una denuncia vigente desde 2025 por “una situación de maltrato que eventualmente podría haber recibido alguno de los adultos mayores aquí en el lugar”. También precisó que con anterioridad se cursaron multas al recinto por haber infringido normativas al decreto que regula a los ELEAM.

El fiscal José Granada informó que además de las causas del incendio se investiga la eventual participación de terceros y si el hogar “contaba o no con los permisos respectivos para su funcionamiento”.