Chile lidera el Grupo J del Mundial Sub 17 tras imponerse por 4-2 sobre Argelia en el debut. Este martes, enfrentará su segundo duelo.

La Roja Sub 17 vuelve a la cancha con la ilusión de mantener su buen momento en el Mundial de Qatar 2026. Este martes, el equipo dirigido por Ariel Leporati enfrentará a República Dominicana por la segunda jornada del Grupo J.

La Selección Chilena llega motivada tras conseguir una importante victoria en su estreno. En un partido lleno de emociones, Chile derrotó por 4-2 a Argelia. Tras comenzar en desventaja por dos goles, combinado nacional reaccionó y consiguió dar vuelta el marcador en apenas 13 minutos.

El resultado le permitió sumar sus primeros tres puntos y quedar en lo más alto de la tabla. Además, el empate entre Montenegro y República Dominicana favoreció al equipo chileno.

Ahora, los dirigidos por Leporati buscarán repetir la victoria. Un nuevo triunfo podría dejar a Chile con la clasificación a la siguiente fase prácticamente asegurada. Considerando que también clasifican ocho mejores terceros (de 12 grupos), un empate también los podría dejar dentro de los dieciseisavos de final del certamen.

¿Cuándo juega Chile vs República Dominicana por el Mundial Sub 17?

El encuentro entre Chile y República Dominicana se disputará este martes 24 de noviembre, a partir de las 11:30 horas de nuestro país, en un duelo válido por la fecha 2 del Grupo J.

El duelo se podrá ver en vivo por TV a través de DSports, mientras que por streaming estará disponible por medio de DGO, Amazon Prime, Paramount+ y DAZN.

Así está la tabla de posiciones del grupo de La Roja en el Mundial Sub 17: