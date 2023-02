VIDEO – Poeta nicaragüense Gioconda Belli destruyó su pasaporte en TV y aceptó ser chilena

23 de Febrero de 2023

Gioconda Belli es una de las ciudadanas que fue declarada "traidora a la patria" por la dictadura de Daniel Ortega.

El martes 21 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el presidente Gabriel Boric accedió a entregarles la ciudadanía chilena a los nicaragüenses que fueron expulsados de su país por el régimen del dictador Daniel Ortega.

El gesto generó críticas de parte de algunos sectores políticos e, incluso, el alcalde Daniel Jadue presentó públicamente sus cuestionamientos a esta invitación que La Moneda les hizo a cientos de ciudadanos de esta nación centroamericana que han sido despojados de sus derechos por ser opositores a la conducción del líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

“El Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan“, explicaron desde la Cancillería.

Después de la invitación, la poeta Gioconda Belli accedió a ser chilena. “Tengo muchísimos amigos y gente que quiero en Chile y por eso voy a tomar la nacionalidad chilena. Si hay otro país que siento con todo mi corazón como cercano es Chile. Agradecemos, y yo en particular agradezco, al presidente Gabriel Boric, a la canciller Antonia Urrejola y a todos quienes han extendido su mano para ofrecernos a los nicaragüenses la nacionalidad”, confirmó.

“Chile tiene un profundo vínculo con Nicaragua, desde Rubén Darío hasta Pablo Neruda, Nicanor Parra, Marcela Serrano, Carla Guelfenbein”, agregó en radio Cooperativa la reconocida novelista, quien entró en el grupo de “traidores a la patria” que señaló Ortega.

Belli rompió su pasaporte en televisión

Una de las últimas intervenciones públicas de Gioconda Belli fue en la Televisión Española. En una entrevista, la poeta rompió su pasaporte frente a las cámaras en un claro gesto de rebeldía frente al régimen dictatorial de Daniel Ortega.

“Realmente, este papel, que es el pasaporte nicaragüense, no me hace a mi nicaragüense ni me da la nacionalidad. Este documento lo voy a romper aquí mismo, en directo, porque quiero que quede claro que yo no soy este documento. Yo soy Gioconda Belli, soy una poeta nicaragüense, y cuando la historia haya olvidado a estos tiranos yo voy a seguir existiendo en mis libros como poeta nicaragüense”, dijo en la ocasión.

“Que quede claro que no me van a amilanar, no voy a dejar de ser quien soy por no tener este documento. Este documento, además, está emitido por un Gobierno que desconozco, porque es un Gobierno que ha asesinado, que nos ha quitado la nacionalidad y nos ha llamado traidores a la patria sin ninguna razón“, cerró.