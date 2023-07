José Maza y presencia ovni en EE.UU.: “El Viejito Pascuero y Superman son mucho más reales”

28 de Julio de 2023

Ya en temas más serios, José Maza profundizó en los avances en materia espacial, indicando que "tengo la esperanza de que en 10 años más el hombre llegue a Marte".

El conocido astrónomo José Maza salió al paso de lo señalado por ex miembros de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quienes indicaron al Congreso estadounidense del hallazgo de restos de Ovnis y evidencia biológica no humana al interior de estas naves.

Y es que el ex comandante de la Armada David Fravor, el ex piloto Ryan Graves, y el ex agente de Inteligencia David Grusch, declararon a los congresistas que el gobierno está en posesión de naves de origen extraterrestres.

Por su parte, Grusch sostuvo que los servicios de inteligencia almacenaron evidencia biológica no humana encontrada entre los escombros de estas naves.

David Fravor agregó que “hay incidentes que jamás fueron investigados”.

Ante estas declaraciones, José Maza cuestionó en radio Infinita que “no entiendo para qué lo dejaron hablar. Deberían ser más serios en el Congreso de Estados Unidos”.

“Que hablen tonteras en Estados Unidos me reconcilia con Chile, ya que significa que las tonteras son universales”, puntualizó, aseverando que ante estos dichos, “el Viejito Pascuero y Superman son conceptos mucho más reales que series alienígenas”.

“Yo no alcanzaré a ver las colonias, pero sí cuando llegue (la humanidad). Es importante que el hombre vaya a Marte. Nos cambiará la vida en la tierra”, sentenció el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999.