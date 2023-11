Cómo impactará el triunfo de Javier Milei en las relaciones entre Chile y Argentina

20 de Noviembre de 2023

En diálogo con EL DÍNAMO, el consultor Guillermo Bilancio analiza el triunfo del candidato ultra derechista, Javier Milei, en Argentina y recalca que el líder libertario es un admirador del modelo económico de Chile.

Un electorado joven y desencantado, en el que poco más del 50% es menor de 40 años, es uno de los factores principales a los que atribuye el consultor de Alta Dirección, Guillermo Bilancio, el triunfo de Javier Milei en las elecciones del domingo 19 de noviembre en Argentina.

Según el análisis del docente, se trata de votantes que “no ven debate, no tienen en claro lo que significa riesgo democrático ni nada por el estilo, porque nacieron en democracia. Por lo tanto, para ellos la teoría del miedo no funciona, se manejan por TikTok y por las redes“.

Por ello, en diálogo con EL DÍNAMO, Bilancio descarta que se pueda hablar de una sorpresa, aunque sí admite que “no se pensaba que la diferencia fuera tan grande. Y diría que empezó a gestarse con mucho más énfasis en la última semana”.

Asegura que, para él, lo ocurrido “es un adelanto de lo que va a suceder en el futuro en los espacios electorales, en donde hay mucho más de TikTok que de los medios tradicionales“.

En ese sentido, plantea que el argentino menor de 40 años “lo que votó es contra la frustración de casi 40 años de no tener progreso económico“.

“Milei no tiene nada que ver con Kast”

—¿Cómo cree usted que pueda afectar la elección de Milei a las relaciones entre Argentina y Chile?

—Creo que las relaciones diplomáticas van por otro canal. Vi las declaraciones de (Gabriel) Boric felicitando a Milei y también valorando la actitud de (Sergio) Massa de reconocer la derrota. Quedó bien con los dos lados. Me da la sensación de que Boric tiene una cintura política que le va a permitir acomodarse en la nueva realidad.

Pero volviendo a la pregunta, no creo que haya cambios en las relaciones entre ambos países. Pienso que va a haber mayor cercanía entre Argentina y Uruguay porque son modelos políticos y económicos parecidos. Con Chile yo creo que tampoco Argentina va a tener inconvenientes, más allá de los dichos de Milei sobre los zurdos y que aparentemente hay una mayor cercanía a lo que podría ser el espacio de José Antonio Kast. Pero Milei no tiene nada que ver con Kast. Milei es mucho más revolucionario y para la gente joven Kast vendría a ser un modelo mucho más conservador.

Macri, el titiritero

—Milei se ha declarado seguidor de varias políticas que se implementaron a este lado de la cordillera. ¿Eso podría pesar a la hora de evaluar la relación de Argentina con Chile?

—Él es un admirador del modelo económico chileno. Por lo tanto, me da la sensación que, desde ese punto de vista, no habría una confrontación con Chile. Al analizar este tema hay que considerar que si bien el que ganó fue Milei, también ganó Macri. Así, Milei no tiene todo el espacio de gobernabilidad solo, porque él tuvo el 30% de los votos y ahora sacó el 55%. Eso quiere decir que casi todos los votos de Juntos por el Cambio, que eran de Macri, fueron a Milei. Por lo tanto, Macri es el que le está planteando un reaseguro de gobernabilidad.

Me da la sensación, y no quiero decir con esto que Macri que sea el presidente en las sombras, pero la presencia el domingo en el búnker de Milei y todo lo que generó, lo transforma como en un titiritero. Y, desde ese punto de vista, no creo que le permita hacer cosas extremas. Y a tal punto es así, que hoy Milei planteó que la inflación es un tema que se tiene que tratar de manera gradual, que se va a resolver entre 18 y 24 meses. Entonces, yo creo que los cambios más que nada van a ser organizacionales, el tema de la cantidad de ministerios y demás. Pero la cosa tan agresiva y fuerte que generó en un primer momento, creo que va a ser con un tono gradual.

—¿Cree que Milei ya tenga decidido el nombre del nuevo embajador de Argentina en Chile?

—No, no, para nada. En todo caso, por filosofía va a ser alguien muy afín a su idea política, considerando que la canciller, que va a ser Diana Mondino, que es una conservadora liberal, por así decirlo. Yo creo que va a venir de ese lugar.

—¿De dónde cree usted que podrían venir los problemas para Milei?

—Hay que poner atención a la relación entre Argentina y Brasil. Son dos grandotes que se dijeron cosas serias. Milei dijo que en su gobierno no negociaría ni con China ni con Brasil, porque no negocian un comunista. Entonces, ese espacio con Brasil quedó un poco malherido, a tal punto, que Lula en su mensaje felicitó al nuevo gobierno argentino, pero en ningún momento mencionó a Milei.