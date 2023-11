VIDEO – “El fin de la decadencia”: el primer discurso de Javier Milei como presidente electo de Argentina

20 de Noviembre de 2023

El libertario advirtió que, de no aplicar "los cambios" que Argentina "necesita", irán derecho a "la peor crisis de nuestra historia".

Compartir

Con más del 55% de los votos, Javier Milei se convirtió en el nuevo presidente de Argentina tras superar al ministro de Economía, Sergio Massa, en el balotaje de este domingo.

Desde su comando, el candidato de La Libertad Avanza se dirigió al país en un discurso donde comenzó asegurando que comienza “la reconstrucción de Argentina” y, junto con ella, “el fin de la decadencia argentina. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado presente”.

El economista agradeció a su hermana, Karina Milei, quien ofició como jefa de campaña, y también a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, por “poner el cuerpo para defender el cambio que Argentina necesita”.

“Hoy volvemos a abrazar las ideas de libertad, las ideas de Alberdi. Las ideas que hicieron que pasáramos a ser de bárbaros a potencia mundial“, por lo que “el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás”, asegurando, además, que “todos aquellos quienes quieran sumarse a la nueva Argentina, serán bienvenidos. No importa de donde vengan, qué hayan hecho antes o qué diferencia tengamos”.

En esa misma línea, en su primer discurso como presidente electo, Javier Milei advirtió que “sabemos que hay gente que se va a resistir, que hay quienes quieran mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos, a todos ellos les quiero decir lo siguiente; dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada”.

En cuanto a los cambios que buscará aplicar, el libertario dejó en claro que “no hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas“.

En ese sentido, señaló que “si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita , nos dirigimos derecho a la peor crisis de nuestra historia”.

Fiel a su estilo, Javier Milei terminó su discurso con su tradicional “Viva la libertad carajo”, con la canción Panic Show de La Renga de fondo.