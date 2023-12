España: Quién es el ex cuñado de Letizia que asegura que fue infiel al rey Felipe VI

14 de Diciembre de 2023

Jaime del Burgo aseguró que mantuvo una relación con Letizia, tras casarse con el rey Felipe VI.

La Familia Real de España se encuentra en los últimos días en el centro de la polémica, luego de las acusaciones que dan cuenta de una supuesta infidelidad de la reina Letizia al rey Felipe VI con su ex cuñado.

Y es que fue el propio ex cuñado de Letizia, Jaime del Burgo, quien publicó en redes sociales una serie de mensajes que le habría mandado la monarca, dando cuenta de la eventual relación entre ambos.

Una de estas imágenes muestra a Letizia vistiendo una pashmina negra y el supuesto mensaje que le envió la ex presentadora de TV: “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”.

Si bien borró el posteo, Jaime del Burgo recalcó que “no cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”.

No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezo los mensajes de los que han entiendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama… — Jaime Del Burgo (@JaimeDelBurgo) December 5, 2023

¿Quién es Jaime del Burgo?

El empresario de Navarra de 54 años alcanzó notoriedad en 2012 cuando se casó con Telma Ortiz, una de las hermanas de la reina de España.

Jaime del Burgo relata en el libro “Letizia y yo” que conoció a Telma gracias a la periodista, con quien mantuvo una relación amorosa antes de conocer a Felipe VI.

Y es que los medios ibéricos consignaron que ambos se conocieron en el 2000, haciéndose muy cercano a Letizia, a quien le pidió matrimonio cuando ella trabajaba en Televisión Española, pero la relación se acabó cuando entró en escena Felipe VI, con quien se casó en 2004.

Si bien su amorío finalizó, el empresario fue parte de las negociaciones de las capitulaciones del matrimonio y fue testigo de la boda real.

Pero Del Burgo precisó que reinició su affaire con Letizia entre 2010 y 2011. Esto, a pesar que un año después se casó con su hermana Telma. No obstante la relación entre ambos finalizó en 2014, y a pesar de que intentaron una reconciliación, finalmente se divorciaron en 2016.

En la actualidad, el empresario está emparejado con Lucía Díaz Lijestrom, con quien tiene una hija de tres años.