Las últimas palabras de Nicolás Zepeda antes de conocer el veredicto: “No soy un asesino”

21 de Diciembre de 2023

El chileno intervino por última vez en el tribunal, previo a conocer la decisión del jurado.

Nicolás Zepeda, imputado por la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki, entregó sus últimas palabras previo a conocer la condena por parte del jurado del Tribunal de lo Penal de Vesoul, en Francia

En la instancia, el chileno reiteró su inocencia, asegurando que no era un asesino y que no había matado a su ex pareja.

En primera instancia, aseveró que “en este proceso hablamos mucho de lo que hice mal, de lo que no hice, de lo que no dije” y que “ciertamente, estoy muy lejos de ser quien me gustaría ser, pero no soy un asesino”.

“¡No soy un asesino, no maté a Narumi!“, dijo, quebrándose en el tribunal y llorando desconsoladamente, para luego insistir que “no sé de qué otra manera decirlo… ¡Yo no la maté!“.

Una vez que se recuperó, a modo de susurro volvió a manifestar que “no soy un asesino“. Posteriormente, volvió a su lugar y se tapó el rostro con sus manos.

Estas fueron las últimas palabras de Nicolás Zepeda previo a conocer el veredicto del jurado del tribunal francés. De los doce integrantes, si llegan ocho a votar que es culpable, será condenado por lo ocurrido con Narumi, de lo contrario, será declarado inocente.