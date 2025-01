Los Piratas de Aragua, Diosdado Cabello y Ronald Ojeda: el megaoperativo de la PDI que quebró aún más las relaciones entre Chile y Venezuela

Actualizado el 23 de Enero de 2025

La postura de La Moneda de vincular el crimen de Ronald Ojeda con el régimen de Caracas, se vio acrecentado tras conocerse la declaración de un testigo que apuntó a la mano derecha de Maduro como articulador del homicidio.

Un megaoperativo desarrollado por la PDI en Estación Central, San Miguel y en la toma Santa Marta de Maipú, logró desbaratar a Los Piratas de Aragua, una célula del temido Tren de Aragua, vinculada con los crímenes del teniente Emmanuel Sánchez y de Ronald Ojeda, volvió a poner en el tapete el quiebre de relaciones entre Chile y Venezuela.

Esto, ya que tanto el Ministerio Público como La Moneda dejaron en claro que, detrás del homicidio del ex militar venezolano, estaba el régimen de Nicolás Maduro, como lo evidenció desde un primer minuto el fiscal jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros.

“Lo que podemos sostener con base en la investigación es que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el gobierno venezolano”, fueron las palabras del fiscal Barros, quien encontró a su principal aliada en la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La secretaria de Estado sostuvo que “quienes tenemos acceso a más información de la que podemos contar, hemos visto paso a paso como la investigación ha ido dilucidando quienes son los actores, cuáles son sus vínculos y ciertamente todos hemos conocido el análisis del fiscal Barros, como ha ido llegando a la conclusión de que aquí hay un elemento político porque cualquier otro elemento para explicar este delito no encuentra sustento en los antecedentes que la investigación va levantando”.

Sin embargo, esta tesis encontró la resistencia del Partido Comunista, públicos defensores del régimen de Caracas, donde su presidente Lautaro Carmona desestimó la hipótesis que maneja el Ministerio Público y relativizó la influencia de Maduro en el caso.

“Es, sobre todo, una afirmación de máxima gravedad, no solo es puntualmente la relación entre un Gobierno y otro Gobierno, es entre un Estado y otro Estado, es entre un tema que nosotros no conocemos como país. Como delito no tenemos, yo que recuerde, es más, una referencia de otra tesis que se haya confirmado vinculada a un tema parecido”, declaró Carmona a T13 Radio.

En esta línea, el líder del PC instó a la Fiscalía a trabajar con “el máximo rigor, que ya habrá tiempo para que alguien se haga famoso, pero por ahora, más allá de las tesis, hagamos la tarea que le corresponde a la Fiscalía, que es investigar, mostrar pruebas, y hacer que esto circule en el espacio del Poder Judicial respecto al país, respecto a otros países que puedan estar, digamos, involucrándose”.

La declaración que vincula a Diosdado Cabello con crimen de Ronald Ojeda

Pero el megaoperativo de la PDI que terminó con la identificación de 16 integrantes de Los Piratas de Aragua entregó otro antecedente: la eventual vinculación de Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro, con el homicidio de Ronald Ojeda.

Esta hipótesis tomó mayor fuerza tras la declaración de un testigo clave que, según CHV Noticias, indicó que “se me dijo que Diosdado Cabello, quien es político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero (líder del Tren de Aragua), pagando a través de él”.

El fiscal Héctor Barros reconoció que el nombre de Cabello, como uno de los impulsores del crimen del uniformado venezolano, ya era indagado por el Ministerio Público, expresando que “nosotros siempre dijimos en un principio que por el perfil de la víctima esto era un hecho político, pero los antecedentes que ahora existen en la investigación dan cuenta de que ya no solo es por el perfil de la víctima, sino que los pagos habrían sido realizados por el gobierno venezolano”.

Esto contraviene lo pregonado por Venezuela desde que se conoció del caso de Ojeda, que aseguró que fue asesinado por agentes chilenos en una operación de “falsa bandera”.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, sostuvo en junio pasado que “fue una operación de falsa bandera, un falso positivo, donde pudieran estar involucrados agentes al servicio de una potencia extranjera y agentes de seguridad chilenos, incluso vinculadas a mafias que operan delictivamente dentro del territorio chileno. Tiene entonces la palabra la justicia chilena para que se haga efectiva la cooperación internacional que nosotros necesitamos para esclarecer este hecho”.