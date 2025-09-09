Intento de “dictadura”: juez relator declaró a Bolsonaro culpable de atentar contra la democracia en Brasil

Alexandre de Moraes dio por confirmado que existió un plan para asesinar a Lula e instalar una dictadura.

El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, declaró este martes al líder de ultraderecha como culpable de haber intentado atentar contra el régimen democrático. Se trata del primero de cinco jueces que votarán en el procedimiento judicial, afirmando que el ex mandatario lideró una “organización criminal”.

El magistrado estimó que Bolsonaro intentó instalar una “dictadura” luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. Asimismo, aseveró que el ex presidente realizó diversos actos para consumar un golpe que le devolviera el poder a sus manos.

A lo largo de cinco horas, relató cada detalles de la campaña que emprendió Bolsonaro en junio de 2021 para sembrar dudas en el sistema electoral y generar una corriente de opinión que alertaba posibles fraudes electorales en los comicios del año siguiente. La iniciativa continuó hasta el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal para incentivar una intervención militar.

De Moraes, de tal forma, acogió en su totalidad los cargos formulados por la Fiscalía General, que apunta contra el ex mandatario: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cuantificado y deterioro de patrimonio protegido.

El juez además se mostró convencido de Bolsonaro es culpable junto con los otros siete reos que se encuentran siendo juzgados, donde figuran ex ministros y antiguos jefes militares, lo cual aún será debatido con los otros cuatro miembros del tribunal. Sin embargo, no llegó a proponer penas, que podrían llegar a sumar unos 40 años de prisión y se discutirán durante la semana.

La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil —órgano colegiado de cinco jueces— programó sesiones diarias hasta este viernes 12 de septiembre, donde se dará a conocer la sentencia definitiva.