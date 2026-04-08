Contraloría sale a aclarar millonarios viáticos y licencias médicas: “Los montos se ajustan a normativa”

La institución aclaró entre otros temas los casi $8 millones que desembolsó la comitiva de Dorothy Pérez en Egipto.

La Contraloría General de la República salió al paso de la polémica generada por los millonarios pagos en viáticos y licencias médicas del organismo, dejando en claro que los montos involucrados se ajustan a la norma legal.

Esto, luego que La Segunda diera cuenta que la institución a cargo de Dorothy Pérez desembolsó $155.757.25 dentro del territorio nacional en viáticos y $95.178.104 para el extranjero. Entre ellos están los casi $8 millones usados por la propia Pérez en su viaje a Egipto.

En tanto, las licencias médicas de sus trabajadores llegaron a 3.762.

Ante esto, la Contraloría emitió una declaración pública para dejar en claro que “el medio de comunicación mezcla tendenciosamente la obtención fraudulenta o irregular de licencias médicas para vacacionar o viajar (denunciadas por la Contraloría en el CIC 9), con el legítimo pago de viáticos al personal de la CGR que, cumpliendo su deber, realiza fiscalizaciones en terreno”.

En esta línea, la institución puntualizó que la información es un reporte que se entrega a la Cámara de Diputados, detallando que “en cuanto a los viáticos nacionales, el medio cuestiona que se pagaron 1.384 viáticos, en circunstancia de que nuestra labor de control se efectúa en todo el territorio nacional, incluyendo comunas alejadas de las sedes institucionales, que las auditorías demoran varios días”

Contraloría precisó que estos gastos cubrían alimentación y alojamiento de los funcionarios, los que realizaron 2.619 fiscalizaciones en el año 2025.

En el caso de los viáticos por viajes al extranjero, “el medio observa erróneamente el viático a funcionarios que fiscalizaron por cerca de un mes las operaciones financieras de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) en su sede en Washington DC, pese a que no hubo gasto fiscal alguno, pues todos los gastos fueron cubiertos por la propia OPS, como se les informó expresamente. Dicha actividad de fiscalización es un compromiso internacional del país, de antigua data”.

Contraloría junto con ello recalcó que ha aumentado “un 13% sus actividades de control y ha disminuido de manera sostenida el gasto en viáticos y pasajes, en un 11% y 43%, respectivamente, el 2024, y en 25% en 2025. Además, y tal como se le informó oportunamente al medio, la CGR ha reducido los viajes internacionales y para el 2026 ha rebajado en un 35% el presupuesto de esos viáticos”.

Respecto al viaje de Dorothy Pérez a Egipto, desde Contraloría aclararon que participó en la Asamblea General de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), realizada en 2025.

“Asistieron la contralora general, el subcontralor general y una jefatura, como ha ocurrido históricamente. El cometido se efectuó en clase económica, pese a que según la normativa correspondía clase superior, y los montos se ajustaron estrictamente a los fijados por el Ministerio de Hacienda”, puntualizó Contraloría.