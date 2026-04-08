PS5 y MacBook desde $45 mil: todo lo que debes saber de la subasta electrónica de Aduanas

La instancia, que contará con más de 424 lotes, ofrecerá una variada gama de artículos tecnológicos, vestuario, herramientas, licores y hasta vehículos con precios iniciales desde $9.000.

El Servicio Nacional de Aduanas confirmó una nueva subasta electrónica de productos decomisados o abandonados, disponible para toda la ciudadanía de forma online.

La instancia, que contará con más de 424 lotes, ofrecerá una variada gama de artículos tecnológicos, vestuario, herramientas, licores y hasta vehículos con precios iniciales desde $9.000.

Entre los productos más atractivos de esta subasta destacan una PlayStation 5 con accesorios, con postura inicial desde $45.000, y un MacBook Pro 16”, cuyos precios parten desde $448.000. También hay smartphones, tablets, kits de herramientas y otros dispositivos que podrán adquirirse a precios considerablemente más bajos que los del mercado tradicional.

El evento se realizará de forma exclusivamente electrónica entre el martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de abril de 2026. Para participar, los interesados deben inscribirse en la plataforma oficial de Subastas Aduaneras antes del domingo 12 de abril a las 08:00 horas, mediante su Clave Única.

Además, es obligatorio pagar una garantía equivalente al 20% del valor mínimo del lote en el que se desea ofertar.

Durante los días de la subasta, los usuarios podrán ofertar en línea y competir con otros compradores. El sistema implementa un “martillero virtual”, que extiende el cierre de un lote si se reciben nuevas ofertas, fomentando una competencia más dinámica entre los participantes.

Además de tecnología y consolas, la subasta incluye vehículos, como un Mazda año 2011, ropa, zapatillas, herramientas y licores, lo que representa una oportunidad tanto para consumidores particulares como para emprendedores que buscan abastecer o potenciar sus negocios.

Los lotes están distribuidos en distintas aduanas del país, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente las condiciones de cada producto antes de ofertar. La plataforma también permite explorar detalladamente cada uno de los artículos disponibles.

Para más información sobre la subasta, los lotes y cómo inscribirse, los interesados pueden ingresar a la plataforma oficial de subastas de Aduanas HACIENDO CLIC ACÁ.