La iniciativa también suma nuevas restricciones para los evasores reincidentes, afectando trámites y acceso a beneficios.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por amplia mayoría, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto Paga tu Pasaje, iniciativa que busca endurecer las sanciones contra la evasión en el transporte público y fortalecer los mecanismos de fiscalización en todo el país.

La propuesta, originada en una moción parlamentaria y complementada por el Ejecutivo, fue aprobada con 145 votos a favor y dos abstenciones, quedando lista para su promulgación y posterior entrada en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial.

El proyecto apunta principalmente a enfrentar los altos niveles de evasión registrados en la capital. “Este proyecto tiene que ver con la evasión del transporte público principalmente en Santiago. Basta de la sinvergüenzura de que sólo en la capital, casi el 40% de los usuarios no pagan sus pasajes”, explicó el diputado Carlos Bianchi.

En esa línea, el parlamentario sostuvo que “con esta iniciativa se debiera revertir esta situación en el transcurso de los próximos meses, y de esta manera, el Estado va a recibir del orden de los 200 millones de dólares, situación que mejora las arcas del país”.

Ley Paga tu Pasaje: revisa las nuevas restricciones y el endurecimiento de sanciones

Uno de los principales cambios que introduce la ley es la implementación de una tarifa recargada para quienes sean sorprendidos evadiendo el pago. Este mecanismo permitirá al infractor pagar un monto superior al pasaje al momento del control, evitando así su incorporación inmediata al Registro de Evasores del Transporte Público y pudiendo continuar su viaje.

Asimismo, se presumirá evasión en casos como el ingreso por puertas traseras sin autorización. También se sancionará el uso indebido de beneficios tarifarios, los cuales podrán ser requisados y destruidos en caso de comprobarse su mal uso.

La normativa amplía las facultades de fiscalización, habilitando para constatar infracciones a Carabineros, inspectores fiscales y municipales, además de personal de Metro, EFE y operadores del transporte público. Incluso se permitirá el uso de herramientas de autentificación biométrica para la identificación de infractores.

En caso de negativa a entregar el domicilio, Carabineros podrá trasladar a la persona a una unidad policial para verificar su identidad.

Otro aspecto relevante es el cambio en el sistema de cobro de multas, que dejarán de tramitarse en los juzgados de policía local y pasarán a un procedimiento administrativo gestionado por la Subsecretaría de Transportes.