VIDEO – Teletrabajo: la propuesta de la diputada Mora para reducir gastos de traslado tras el alza de la bencina

La legisladora recordó que durante la pandemia muchas empresas adoptaron el teletrabajo con éxito, demostrando que es posible mantener la continuidad operativa incluso desde casa.

La diputada Claudia Mora (RN) hizo un llamado a las empresas a implementar, de manera voluntaria, un día de teletrabajo por semana para reducir los gastos de combustible de los trabajadores.

La parlamentaria aseguró que esta medida busca especialmente beneficiar a la clase media y a los sectores más vulnerables, quienes son los más afectados por el alza de los precios del transporte.

“Con un solo día menos de traslado neutralizamos gran parte del impacto de estas alzas para nuestra clase media”, afirmó Mora, destacando que la iniciativa no pretende afectar la productividad de las compañías.

La legisladora recordó que durante la pandemia muchas empresas adoptaron el teletrabajo con éxito, demostrando que es posible mantener la continuidad operativa incluso desde casa. “Tenemos la experiencia y la evidencia de que el teletrabajo funciona. Hoy puede ser reactivado mientras dura la crisis del petróleo a nivel internacional”, añadió.

Mora también destacó que esta medida puede convertirse en un alivio concreto para miles de familias que enfrentan el aumento de los precios del transporte y los efectos en cadena sobre otros gastos cotidianos, como alimentos y servicios.

Según la parlamentaria, la flexibilización laboral no solo permitiría ahorrar en combustible, sino que también contribuiría a reducir el estrés y la congestión en el tránsito, generando beneficios indirectos tanto para los trabajadores como para las empresas.

Finalmente, Mora invitó al sector privado a sumarse a esta propuesta como una muestra de responsabilidad social, subrayando que se trata de un esfuerzo colectivo para proteger la calidad de vida de los trabajadores sin afectar la producción.