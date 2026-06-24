Presidente Kast anuncia apoyo humanitario para Venezuela luego de los fuertes sismos

En tanto, las autoridades venezolanas decretaron estado de emergencia tras los terremotos que afectaron varias regiones del país.

El presidente José Antonio Kast manifestó la disposición de Chile para colaborar con Venezuela luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a varias zonas del país caribeño, provocando daños materiales y obligando a las autoridades a activar medidas de emergencia.

Durante una actividad realizada en la comuna de Lautaro, en la Región de La Araucanía, el mandatario interrumpió brevemente su agenda para referirse a la situación que enfrenta Venezuela. “Quiero hacer un alto porque me acaban de decir que hubo un gran terremoto en Venezuela, que afectó grandes sectores y que podrían también haber muchas víctimas fatales”, señaló.

Kast anuncia apoyo humanitario para Venezuela luego de los fuertes sismos

Kast destacó que Chile mantendrá una postura solidaria frente a la tragedia y expresó la voluntad del país de colaborar con los afectados. “Nosotros como país solidario, decir que siempre vamos a estar tendiéndole una mano a las personas que sufren”, afirmó.

Asimismo, agregó que “en este caso, también vamos a hacer todos los esfuerzos como nación para poder ir en ayuda de aquellas personas que hoy día han sufrido este terremoto. Y ahí apelar también a la solidaridad de todos”.

El jefe de Estado también invitó a quienes deseen contribuir a canalizar su ayuda a través de las autoridades regionales. “Así que, si alguien después también quiere colaborar, que se comunique con la autoridad regional para ver cómo generamos cadenas de ayuda también para las personas que hoy día lo están pasando mal”, indicó.

Mientras tanto, en Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó estado de emergencia tras los movimientos telúricos que afectaron principalmente a los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón. “En Caracas hubo varios derrumbes”, afirmó la autoridad, quien explicó que los equipos de rescate y protección civil fueron desplegados de inmediato para atender la emergencia. Además, informó que la red de gas doméstico fue desconectada preventivamente para evitar incidentes adicionales.