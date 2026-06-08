VIDEOS – Continúan las réplicas en Filipinas tras el terremoto de 7,8 que dejó más de 32 muertos y sobre 100 heridos

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó el riesgo de tsunami en las costas de Chile.

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La Oficina de Defensa Civil de Filipinas confirmó este lunes que más de 32 personas murieron y sobre un centenar resultaron heridas, a raíz del terremoto de magnitud 7,8 ocurrido esta jornada en la isla de Mindanao, en la costa sur del país.

De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, tras el sismo inicial se han registrado numerosas réplicas, que han alcanzado una magnitud de hasta 6,7.

A raíz del movimiento telúrico, las autoridades alertaron de la llegada de un tsunami de tres metros de altura a las costas del país, por lo que se llamó a la población a dirigirse a zonas elevadas hasta que el peligro haya pasado.

Se descartó tsunami en Chile por el terremoto en Filipinas

En tanto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió que tras el sismo podrían producirse olas de tsunami de menor altura en Taiwán, Japón, Guam, Papúa Nueva Guinea, entre otros lugares.

Respecto de Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó el riesgo de tsunami en las costas de nuestro país tras el terremoto ocurrido en Filipinas.

A raíz del movimiento telúrico se produjo el colapso de varios edificios y otras estructuras, lo que quedó registrado en videos que tanto los ciudadanos como los medios de comunicación filipinos compartieron a través de las redes sociales.

Al igual que nuestro país, los sismos son muy habituales en Filipinas, ya que también forma parte del denominado Anillo de Fuego del Pacífico.