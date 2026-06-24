VIDEOS – Dos fuertes terremotos golpean Venezuela y desatan el caos en Caracas y en varias ciudades

Hasta el cierre de esta edición, no existe una cifra oficial consolidada de fallecidos o heridos, mientras los equipos de emergencia siguen desplegados en las zonas más afectadas.

Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 afectaron este miércoles la zona central de Venezuela, generando fuerte impacto en distintas ciudades, incluida la capital Caracas, donde se reportaron daños estructurales, evacuaciones y escenas de pánico.

De acuerdo con reportes preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,2, seguido menos de un minuto después por un segundo evento de 7,5, considerado el de mayor intensidad. Ambos se habrían originado a poca profundidad, lo que aumentó la fuerza del sacudón en superficie.

Dos fuertes terremotos golpean Venezuela

Los temblores fueron percibidos en varios estados del país, incluyendo zonas del centro y occidente, provocando la salida masiva de personas a las calles y la interrupción de servicios en distintas áreas urbanas. En Caracas, se han registrado daños en edificaciones y colapsos parciales, mientras equipos de emergencia trabajan en la evaluación de la situación.

Autoridades locales han llamado a la población a mantenerse fuera de inmuebles ante la posibilidad de réplicas, mientras se continúa levantando información sobre eventuales víctimas y el nivel total de afectación. Además, se emitieron alertas preventivas en el Caribe, las cuales posteriormente fueron descartadas.

Hasta el cierre de esta edición, no existe una cifra oficial consolidada de fallecidos o heridos, mientras los equipos de emergencia siguen desplegados en las zonas más afectadas.

Aeropuerto de Maiquetía. Terminal nacional e internacional, tras terremotos en Venezuela (si, van dos) pic.twitter.com/1OD9Qf3K4n — Federico A. Black B. (@FedericoBlackB) June 24, 2026