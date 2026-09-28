Evo Morales amaga histórica visita de Kast a Bolivia con anuncio de protestas

La visita del presidente Kast a Bolivia podría enfrentar un difícil panorama en el país vecino.

Evo Morales anunció la realización de una protesta a nivel nacional en Bolivia, si el presidente Rodrigo Paz no anula el decreto que suprimió la subvención estatal al diésel.

La manifestación fue convocada para el próximo 13 de octubre, dos días antes de la histórica visita de José Antonio Kast a Bolivia, un hecho inédito en los últimos años de la relación entre ambos países.

Morales anunció la medida tras un encuentro con fuerzas afines en Cochabamba, donde lanzó el ultimátum al presidente Rodrigo Paz, mientras a sus seguidores les alentó que “tenemos dos semanas para prepararnos”.

Entre los requerimientos del líder cocalero para bajar el llamado a protesta nacional está que Paz derogue el Decreto Supremo 5716, que elimina la subvención al diésel, y el Decreto Supremo 5727, que abre la puerta a la privatización cierre o liquidación de las empresas públicas.

En caso que el mandatario no acoja sus peticiones, “a partir del 13 de octubre se convoca a la gran movilización para salvar Bolivia”, consignó La Razón.

“Si no abroga las normas de privatizaciones, de entrega de recursos naturales a las transnacionales, decretos inconstitucionales. Si no es de buenas va a ser a malas”, fue la advertencia de Evo Morales.

Desde el gobierno, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respondió que “Las diferencias políticas se resuelven dentro de la democracia y de la ley, no bajo la advertencia de que si no es de buenas será de malas”.