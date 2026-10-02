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Los temas que abordará Kast con el presidente Paz durante su visita oficial a Bolivia

El viaje del jefe de Estado chileno se concretaría durante los días 14 y 15 de este mes.

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Juan Pablo Ernst
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El Presidente José Antonio Kast abordará los vínculos comerciales y la integración bilateral con Bolivia, durante la visita oficial que realizará a mediados de octubre, de acuerdo con lo confirmado por el mandatario altiplánico, Rodrigo Paz.

Según reportan medios locales, el viaje del jefe de Estado chileno se producirá durante los días 14 y 15 de este mes.

Además, la prensa de ese país enfatizó que el hecho marcaría un hito en medio del reciente acercamiento entre ambos países.

Los temas que abordará Kast en Bolivia

Al abordar la visita de José Antonio Kast, el presidente de Bolivia recalcó que “la idea es fortalecer todo lo que es la vinculación comercial, que es Oruro y Potosí, básicamente, las que generan la puerta de entrada y salida”.

Además, añadió que “le hablé de Puerto Seco para que sea un punto de inversión, porque hay algo que hay que entender: Si Bolivia no produce, ¿qué nos vamos a repartir? Es produciendo que se reparte“.

El viaje del mandatario chileno al país altiplánico servirá también para reforzar su vínculo con el presidente Rodrigo Paz, tras la reunión bilateral que mantuvieron el pasado 30 de junio en Asunción, Paraguay, en el marco de la sesión plenaria de la Cumbre del Mercosur.

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