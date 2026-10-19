Consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz entregan los primeros pasaportes y cédulas

“Este es el camino correcto para seguir construyendo confianzas y fortalecer las relaciones con Venezuela”, destacó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

Los consulados de Chile en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz, en Venezuela, reiniciaron sus funciones, con la entrega de pasaportes y cédulas de identidad a chilenos residentes.

Belén Torres, de padre y madre chilena fue la primera persona en recibir un pasaporte, en el consulado de Caracas. Mientras que Gustavo Sandoval fue el primer connacional en recibir una cédula de identidad.

Además, se habilitó el agendamiento de trámites con atención al público, a partir del próximo lunes 26 de octubre. Los trámites que se podrán realizar son de documentos de identidad como pasaportes y cédulas; actos notariales, como autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares, como nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

“Estamos en presencia de un nuevo hito en el camino del restablecimiento de relaciones con Venezuela. Este reinicio parcial de funciones de los consulados en Caracas y Puerto Ordaz, ofrecerá ayuda, protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en ese país. Este es el camino correcto para seguir construyendo confianzas y fortalecer las relaciones con Venezuela”, destacó el canciller Francisco Pérez Mackenna.