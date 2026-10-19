Ex ministro Solari y 18-O: “La idea de que el país va por mal camino nunca ha sido tan alta como ahora”

Rodrigo Ubilla, ex subsecretario del Interior, planteó por su parte que el 18-O “es una fecha que no deja frío a nadie, todo el mundo de alguna manera recuerda esos momentos complejos de octubre”.

AGENCIA UNO

Ricardo Solari, ex ministro del Trabajo y presidente del directorio del Instituto Igualdad, apuntó que la imagen país se encuentra en su peor momento, tras la llegada de José Antonio Kast al Gobierno, y comparó esta situación con lo vivido con el 18-O hace siete años.

En declaraciones a radio Cooperativa, Solari puntualizó que “en Cadem, la cifra de imagen del futuro es la peor de la encuesta, es decir, la idea de que el país va por mal camino nunca ha sido tan alta como ahora. Entonces podemos vivir en una especie de realismo mágico, de suponer que ciertos discursos (…) en vez de ir resolviendo problemas los han ido profundizando y agudizando”.

“Uno de los factores del estallido, que no debería olvidarse, fue también la falta de empatía de algunas autoridades de ese gobierno respecto a sentimientos populares, un ministro que consideraba que no era negativo las madrugadas esperando en el Cesfam, porque era un modo de socializar, u otro ministro, que era una persona bien importante, inteligente, que manda a comprar flores a los ciudadanos. Menciono la empatía institucional, porque creo que en el momento actual es un faltante mayúsculo en la acción gubernamental”, precisó el otrora secretario de Estado.

Rodrigo Ubilla, ex subsecretario del Interior, planteó por su parte que el 18-O “es una fecha que no deja frío a nadie, todo el mundo de alguna manera recuerda esos momentos complejos de octubre. En lo personal estuve en una posición en La Moneda, que me tocó vivir con mucho detalle no solo lo que pasó ese día, sino que los meses siguientes. Es muy interesante la respuesta que da la gente en términos de pensar que todavía esa agenda está pendiente”.

“El sistema político tiene que reflexionar, y yo lo digo a propósito de las discusiones que tenemos hoy día. Se está discutiendo la Ley de Presupuesto, una agenda de seguridad, los programas de gobierno en materia de reactivación de empleo a corto plazo y todo eso apunta a responder a las expectativas de esa mayoría, entonces el debate debe centrarse más en aquellos elementos que ayuden a resolver los problemas, más que los que ponen en el centro las diferencias oficialismo-oposición”, argumentó Ubilla.