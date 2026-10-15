Dónde se ubicarán los consulados de Chile que abrirán en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que dos consulados de Chile en Venezuela retomarán sus funciones en los próximos días, a casi dos años de cerrar sus puertas durante el Gobierno de Gabriel Boric por el cese de las relaciones diplomáticas.

Será el 19 de octubre cuando en Puerto Ordaz y en Caracas se comenzará con la entrega de pasaportes a chilenos residentes en dicho país y, además, se habilitará el agendamiento de trámites.

Sobre lo último, el 26 de octubre se podrá iniciar con el proceso para adquirir pasaportes y cédulas; actos notariales, como autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares, como nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

La reapertura de los consulados de Chile en Venezuela fue destacada por el ministro Francisco Pérez Mackenna, quien indicó que “esta es una muy buena noticia. Esta apertura de consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos”.

“Este es, además, un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela“, añadió el secretario de Estado.