Cancillería comienza proceso para restablecer atención consular de Chile en Venezuela

La llegada del director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, marca el inicio de las gestiones para reactivar la atención del consulado chileno en Caracas, con trámites como pasaportes, documentos de identidad y asistencia a ciudadanos.

El director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, arribó este domingo a Caracas para comenzar las gestiones destinadas a reactivar los servicios consulares de Chile en Venezuela, como parte de la hoja de ruta acordada recientemente entre ambos gobiernos.

Durante su visita, el representante de la Cancillería realizará una evaluación de los procedimientos administrativos y operativos necesarios para retomar la atención a ciudadanos.

Entre los trámites que se busca restablecer están la emisión de cédulas de identidad y pasaportes, la legalización de documentos y certificados, además de apoyo consular frente a situaciones de emergencia.

Cancillería comienza proceso para restablecer atención en Venezuela

La misión también contempla reuniones con autoridades venezolanas para avanzar en la normalización progresiva de los vínculos entre ambos países.

El canciller Francisco Pérez Mackenna destacó la importancia de esta medida y afirmó que “contar con asistencia consular lo antes posible en Caracas es una prioridad para la Cancillería y el primer paso para continuar acercándonos a un país con el que hemos tenido históricas relaciones”.

Asimismo, la autoridad sostuvo que la reapertura de estos servicios permitirá responder a las necesidades de los ciudadanos y avanzar hacia una relación diplomática más estable. “Se abre una oportunidad para ir en ayuda de los ciudadanos que requieren los servicios del Estado, a través de los consulados, y marca el inicio de una nueva etapa hacia el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales”.

Según antecedentes entregados por la Cancillería, cerca de 25 mil chilenos viven actualmente en Venezuela, quienes podrían verse beneficiados con la recuperación de la atención presencial y los trámites consulares en Caracas.