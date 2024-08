Cómo terminó el caso de la niña argentina secuestrada por su madre

21 de Agosto de 2024

La pequeña Julieta, quien fue secuestrada por su madre, fue encontrada en Chile después de cuatro meses de búsqueda.

Compartir

Julieta Scazzino tiene siete años y su caso como una niña secuestrada por su madre, quien la sacó de Argentina y la trajo a Chile sin el permiso del padre, generó una desesperada búsqueda a este lado de la cordillera.

La historia se conoció en abril pasado, cuando el padre de la menor de edad, quien está separado de la madre y tiene su tuición preferente, reportó su desaparición cuando la mujer no la llevó de regreso al colegio, donde él la pasaría a buscar una vez finalizadas las clases.

De acuerdo a lo confirmado por Julián Scazzino, logró la custodia compartida de su hija debido a que su ex pareja posee antecedentes penales por robo y tráfico de drogas.

Luego de que la mujer saliera en libertad condicional, un tribunal estableció que la niña viviría de lunes a viernes con su papá y que pasaría tres fines de semana al mes con su madre.

El secuestro de la niña argentina

El 15 de abril Julián Scazzino presentó la denuncia por la desaparición de su hija Julieta. Tal como estaba previsto, la niña había pasado el fin de semana con su madre y ese día, el padre la pasó a buscar al colegio para llevarla a casa. Pero en el establecimiento le confirmaron que no había asistido.

De inmediato, el padre dio aviso a la policía, la que, según él, “no me quiso tomar la denuncia y me dijeron que estaba viendo muchas películas, que sin un permiso no la iba a poder sacar del país“.

No obstante, tenía razón. Como su ex pareja no contaba con causas pendientes, no tuvo dificultades para ingresar con la niña a Chile, donde tiene familiares.

Tras confirmar que la pequeña se encontraba en nuestro país, Scazzino cruzó la cordillera y dejó en claro que “no pienso volverme sin mi hija a mi casa“. Por su parte, la Interpol emitió una alerta amarilla para dar con el paradero de Julieta.

Cómo terminó el caso

Fue precisamente el trabajo de la Interpol el que logró dar con el paradero de Julieta Scazzino en un sector de la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

Lla subcomisaria de Interpol Chile, Yngrid Muñoz, detalló que “la detención de la ciudadana argentina se da en el contexto de una petición a nivel internacional por parte de nuestro congénere de Buenos Aires, quien nos solicita ubicar y detener a la requerida por el delito de robo agravado y quien mantenía notificación roja a nivel internacional por el mismo hecho”, indicó .

La madre de la niña fue detenida y enfrentará cargos en su país por este caso, pero también por un par de robos que cometió en Argentina.

De esta forma se concretó el reencuentro entre Julián y Julieta Scazzino. Sin embargo, el regreso de ambos a su país debe ser autorizado por los tribunales de familia, en un trámite que podría demorar hasta tres meses.