Matthei y Rincón: las claves para ordenar la mesa del Senado

25 de Marzo de 2024

Por Patricio Gajardo Lagomarsino

Patricio Gajardo Lagomarsino es Analista Político.

El senador Jaime Quintana del PPD, siempre muy elocuente, señalaba luego del mazazo que significó la ruptura del acuerdo para composición de la Mesa del Senado que” ver a Matías Walker sentado en la testera de esta nueva derecha es fuerte”.

¿Es tan así? ¿Estamos ante una nueva derecha? ¿Y qué fue lo que pasó?

Estamos frente a un nuevo escenario político, y eso es evidente, en un año decisivo, en que el Gobierno se jugará sus últimas cartas para aprobar reformas claves, con elecciones municipales y de gobernadores y, en el corto plazo, las presidenciales acerándose. Y el oficialismo es minoría, en la Cámara Alta.

¿Pero cómo, por qué y quienes lo lideraron?

Lo ocurrido significa el quiebre del acuerdo administrativo que el oficialismo, la UDI y Evópoli suscribieran en marzo de 2022, en virtud del cual hubiera correspondido asumir la testera a un senador del PPD.

Detonante del quiebre fue la situación de la comisión de Hacienda. Esto, pues el acuerdo de 2022 consideraba para 2024 la incorporación a ella de la entonces senadora DC, Ximena Rincón, quien posteriormente dejó esa colectividad para conformar Demócratas. El punto es que su antiguo partido vino ahora a reclamar el cupo como suyo, mientras Rincón argumentaba que la asignación había sido nominal y, por lo tanto, al impedirse su llegada a Hacienda, se incumplía el acuerdo.

Revelador es por otra parte que, más allá de previsibles dardos contra la oposición, lo ocurrido haya motivado durísimas recriminaciones al interior del propio oficialismo. Desde luego, se cuestiona al PPD que, dividido por disputas internas, demoró hasta el último momento la designación de su carta para la testera (finalmente fue el senador Pedro Araya), abriendo el espacio para poner en duda el acuerdo.

Para obtener la presidencia del Senado era tan simple como aceptar a la senadora Rincón como presidenta de la comisión de Hacienda. Pero, por traumas emocionales, cálculos pequeños o simplemente miopía táctica, prefirió no hacer lo más fácil y obvio. No negoció. No cedió y perdió.

Las reacciones histéricas del oficialismo lo dicen todo. El ex senador y timonel del PPD, Sergio Bitar, lo consideró la peor derrota política de la historia. El diputado Winter sostuvo que la derecha destruyó la posibilidad de alcanzar acuerdos. Hasta el mismo presidente Boric se dio tiempo de intervenir en el asunto y de sugerir que la derecha había roto la confianza.

Acá el rol de Provoste fue clave tanto por su miope oposición a llegar a un acuerdo para que Rincón integrara la comisión de Hacienda, alegando que ese cupo pertenecía a la DC y la senadora Rincón ahora no pertenecía a ese partido.

Esto llevó al debate al interior de Chile Vamos. Y empezó la duda ¿El oficialismo está incumpliendo el acuerdo? La UDI y Evópoli afirmaron que estaban dispuesto a votar por el candidato del oficialismo para la presidencia del Senado, pero en RN comenzaron a buscar nombres. Así apareció el de José García Ruminot (RN) La senadora Rincón insistió con fuerza su derecho a ser parte de la Comisión de Hacienda.

Ante la amenaza de que RN votara por un candidato y la UDI y Evópoli por el del PPD, respetando el acuerdo, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei optó por trasmitir un criterio a las cúpulas: priorizar la unidad del sector. Por otro lado, una alta fuente de Chile Vamos dice que “Matthei no intercedió ni jugó un rol en el resultado de la votación. Pero sí trasmitió un principio que es buscar una unidad lo más amplia posible”. Otras fuentes dicen que probablemente conversó con algunos parlamentarios para traspasar ese mensaje.

Pero lo que quedó claro es que la senadora Ximena Rincón va a la Comisión de Hacienda, y Evelyn Matthei logró la mayor unidad posible… Mérito para las dos 24.