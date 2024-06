A falta de condonación del CAE, bueno es el aborto

3 de Junio de 2024

El anuncio del aborto era un regalo para su barra brava, al revés de lo que pretendía. Porque puede opacar el resto de los anuncios y también creará problemas para negociar las reformas con la derecha.

Patricio Gajardo es analista político.

“Un gobernante no elije los desafíos: hace suyos los que su amor a la patria le pone por delante”, señaló Boric iniciando su Cuenta Pública. El presidente, tan amante de la poesía, intentaba superar con su voluntarismo: el déficit de credibilidad, de gestión, y la capacidad de administrar los distintos problemas que enfrenta el país.

Pero además, ante la Cuenta Pública, se había resucitado la condonación del CAE, de parte del propio ministro Marcel el 15 de mayo. Algo que se había desechado por no existir los recursos, todo indicaba que el anuncio definitivo se iba a entregar en el discurso del presidente. Una estrategia de marketing de primer nivel.

Marcel sin entregar especificación alguna del proyecto de ley que anunció para septiembre, vale decir, un mes antes de las elecciones municipales.

El costo de la condonación del CAE llegaría a un 4% del PIB, más de 11 mil millones de dólares. Marcel en una dosis de realismo precisó que la ayuda deberá ser a la escala de las posibilidades financieras del país.

Paulina Vodanovic, presidenta del PS, acusó el debate sobre el CAE con “motivaciones electorales”: arremetió contra la condonación del CAE y se enfrenta al FA y el PC. La timonel socialista reprochó duramente a quienes en el oficialismo siguen pidiendo un “perdonazo” a la deuda generada por este crédito.

“Populismo es prometer cosas en las que no están los recursos suficientes”, dijo la senadora. Sus palabras fueron rechazadas por sus compañeros de la alianza de Gobierno. En el PC acusaron un “desconocimiento brutal”, y desde el FA recordaron que los “compromisos están para cumplirse”.

El presidente en su discurso no se refirió a condonar el CAE: anunció un nuevo sistema público en reemplazo del CAE y fue todo lo que dijo. En este caso primó el realismo.

Frente a la minuta filtrada por el oficialismo de parte del Gobierno de cómo enfrentar la Cuenta Pública. El núcleo central era señalar que el Gobierno de Boric había logrado “estabilizar” el país.

Es que el Gobierno tiene un problema de fondo. Y es que sus reformas emblemáticas no son populares. El sistema de reparto que pretende crear en materia de pensiones no es popular. El aborto libre en Chile no es popular. Y además no tiene los votos. ¡Todo es testimonial!

El ex parlamentario Jorge Schaulsohn concluye que el discurso de Boric “habla de un país que no existe”. Sostiene que tocó temas simbólicos “para dar una demostración de que él no ha cambiado sus convicciones, de que no hay una metamorfosis ideológica”.

El presidente le está hablando a su gente. Tocó varias teclas en esa dirección porque tiene que combatir la decepción y la desilusión que hay en el mundo de la izquierda por el hecho, precisamente, de que este sea un Gobierno de administración y continuidad.

Por eso tampoco hubo grandes anuncios. Temas como la deuda histórica, el CAE, la negociación ramal, el aborto, la eutanasia, son simbólicos. Está rindiendo prueba de que él no ha cambiado sus convicciones, de que no hay una metamorfosis ideológica y de que este sigue siendo un proyecto de izquierda. Pero al final la sensación que quedó es que fue un buen discurso, pero fue sólo humo y nada más