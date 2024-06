Cumplir los compromisos con las y los trabajadores de la Salud, ni más ni menos

19 de Junio de 2024

El Gobierno debe asumir la tarea de cumplir con los compromisos esgrimidos en 2021 durante la campaña presidencial y ha sido una tarea permanente de las organizaciones de salud el manifestarse y articularse para presionar para que el Ejecutivo responda a esta materia.

Por Emerson Berríos Hernández

Compartir

Emerson Berríos Hernández es presidente de la Confederación Fenats Nacional.

Hace poco más de un mes vimos cómo el Gobierno ha desplegado con fuerza toda su capacidad política del área de salud para poder entregar un salvataje a las empresas que administran la salud en Chile Hemos visto cómo bajo la excusa de “evitar el colapso del sistema”, se ha prodigado una solución a las empresas que no cumplen el con una adecuada atención a sus usuarios.

Esta falta de compromiso de los privados hacia sus clientes o usuarios, es la misma falta de compromiso que vemos de parte del Gobierno para con los trabajadores de la salud y sus demandas históricas las que no han sido respondidas a pesar del compromiso establecido por el presidente Gabriel Boric con las organizaciones de trabajadores de la salud. Esta semana, los días 18 y 19 de junio, las y los trabajadores de la salud nos manifestamos en un paro de advertencia para hacer un llamado de atención al Gobierno por sus promesas incumplidas ya que serán dos años y medio del inicio de este Gobierno y no se ha viabilizado ninguna solución concreta a el establecimiento de una carrera funcionaria, a la asignación técnica para todas y todos los funcionarios técnicos que trabajan en el sistema de salud y no se ha iniciado siquiera el debate del incentivo al retiro. Más lejos aún está la discusión por aplicar las 40 horas en el sistema público de salud.

Esta falta de compromiso queda reflejada en la actitud de la ministra Ximena Aguilera, quien de forma displicente y pedante ha establecido una relación de distancia, y por momentos cortante, con los gremios de los trabajadores y trabajadoras de la salud.

La ministra Aguilera ha actuado de forma soberbia al no querer avanzar en soluciones que mejoren las condiciones laborales de las y los trabajadores y de atención para los usuarios del sistema público de salud y con ello restringir el derecho garantizado de que las chilenas y chilenos puedan atenderse de manera adecuada en el sistema público. Esto se le ha advertido al presidente Boric a través de diferentes formas y es momento que el gobierno asuma la responsabilidad de responder a las y los trabajadores de la salud.

El Gobierno debe asumir la tarea de cumplir con los compromisos esgrimidos en 2021 durante la campaña presidencial y ha sido una tarea permanente de las organizaciones de salud el manifestarse y articularse para presionar para que el Ejecutivo responda a esta materia. La decepción generada por la ausencia de estos temas en la última cuenta pública es la que ha motivado esta convocatoria a paro.

La decisión de advertir al Gobierno de que las y los trabajadores no estamos dispuestos a seguir esperando es consecuencia de las propias acciones del Gobierno en esta materia.

Queremos ver desde el Gobierno la misma voluntad y sentido de urgencia que tuvieron con las Isapre las tengan con quienes hasta hace poco éramos considerados héroes al enfrentar la pandemia del COVID y que hoy nos encontramos olvidados en algún rincón de la historia.

Es momento de que la ministra Aguilera entienda que las y los trabajadores de la salud son fundamentales para el éxito de su gestión. Tener buenas condiciones laborales es un piso mínimo que debiera otorgar la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric a quienes desempeñan funciones en los recintos de salud a lo largo del país.

Esperamos que se atienda -y entienda- la advertencia que las y los trabajadores estamos realizando en estas dos jornadas de paralización. Creemos fundamental establecer un diálogo sincero y abierto y que conduzca a una solución en este problema, no puede ser posible que en un gobierno de carácter progresista la salud pública sea vista como un elemento menor. Las y los trabajadores no estamos disponibles para más ninguneos ni desprecios.