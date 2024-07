Orrego: candidato a la orden

15 de Julio de 2024

La directiva provisoria del Frente Amplio y la delegación de la Mesa Directiva del PS se reunieron con el actual gobernador de Santiago para hacer oficial el respaldo a su postulación. Orrego optó por presentarse sin el respaldo de la DC y logró inscribir su candidatura independiente con alrededor de 25 mil firmas y acompañado de jefes comunales del oficialismo.

Patricio Gajardo es analista político

El senador y vicepresidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, arremetió contra el Partido Socialista y el recién fusionado Frente Amplio por entregar su apoyo a Claudio Orrego en su candidatura a la reelección a la Gobernación de la Región Metropolitana, señalando que en política “las formas importan”.

Y tiene razón si consideramos que la DC, sin ser parte del Gobierno, es un aliado del Partido Socialista y el Frente Amplio, que sí es parte del Gobierno, se embarcaron en la candidatura a la reelección en el cargo apoyando al ahora independiente ex DC, Claudio Orrego, y en ese respaldo no consideraron para nada la trayectoria del ex falangista.

Claudio Orrego, quien fue incluso candidato a la presidencia por la DC, y que su triunfo el 2021 se debió al apoyo de la DC, la centro derecha, y la derecha frente a la candidatuta de la frente amplista, Karina Oliva.

Y la crítica es más que válida, porque si había alguna duda de la decadencia de la DC con la expresión “la DC hoy es el último vagón de cola de la ultra izquierda”, apoyar a Orrego, sin una negociación previa, con la DC, sin llegar a acuerdos de ningún tipo, marca a fuego la irrelevancia de un partido, que por sí solo sacaba un tercio de los votos luego del retorno a la democracia y que constituyó el eje articulador de la Concertación durante la década del noventa.

Si bien el hecho movilizó los apoyos oficialistas, también generó rechaze en la DC, partido al que el gobernador perteneció por 33 años.

Ver la imagen de Orrego respaldado por sus adversarios políticos en la elección del 2021, no sólo es un desaire a la DC, sino a los electores de centro y derecha que votaron por él y que le permitió en la segunda vuelta sacar más del 52% de los votos ganándole a Karina Oliva, de Comunes.

Cabe consignar que, tras la cita con Orrego, el timonel provisorio del Frente Amplio, Diego Ibáñez, remarcó que las alcaldías han manifestado que el ex militante DC tiene “un compromiso férreo con avanzar en un Santiago de derechos con un diálogo genuino con nuestras autoridades locales, que, por cierto, nos tiene muy contentos”.

Huenchumilla señaló: “La política se mueve también por afectos, por cariño, y no simplemente darte en el suelo porque simplemente tú te fuiste, y después pedir todo y no dar nada”.

Orrego apostó a que la DC le iba a dar su apoyo de manera incondicional. Huenchumilla le respondió ese punto: “En la vida hay que tener un poquito de humildad, no creerse tanto el cuento”.

El presidente de la DC, Alberto Undurraga, siempre obsecuente con el oficialismo, dijo que no había ninguna posibilidad de llevar un candidato de la falange por la Gobernación de Santiago. Pero no todos piensan así. Varios militantes promueven la idea de que el presidente regional metropolitano de la DC, Rodrigo Albornoz, sea el candidato del partido en la región, o que un verdadero DC compita en una elección de dos vueltas.

Me pregunto: ¿El PC apoyará sin más a Orrego que es una marca registrada de la DC? ¿No surgirán alternativas desde el oficialismo para enterrar de una vez por todas a la DC?

Como dijo Huenchumilla: “Orrego no eres el centro del universo”.