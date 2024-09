Cuando caen los poderosos…

2 de Septiembre de 2024

En medio de una semana que se habían producido más de veinte homicidios en la RM, como quien se quiere adjudicar un gol, en el cual ni siquiera participó en dar un pase, el presidente intentó sacar provecho político.

Patricio Gajardo es analista político.

Boric puso los codos en el atril, en posición cómods. Estaba participando en la conmemoración del Día de la Educación Técnico Profesional en Lo Prado, pero tenía una “copucha“ que lo sobrepasaba, que no podía contener. De hecho, él mismo se excusó antes de abordar el tema y dijo: “Permítanme decir una pequeña cosita de contingencia, lo que iba a contar antes de partir con lo que nos convoca. El “poderoso” abogado Luis Hermosilla, ha sido formalizado y enviado a prisión preventiva”, y con una sonrisa socarrona agregaba que “un señor que se creía todopoderoso, fue formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos”.

En medio de una semana que se habían producido más de veinte homicidios en la RM, como quien se quiere adjudicar un gol, en el cual ni siquiera participó en dar un pase, el presidente intentó sacar provecho político y agregó: “Tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico también la corrupción, el tráfico de influencias hay que enfrentarlo con mucha dureza”.

“Acá no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos”, sentenció Boric.

Los aplausos de los asistentes confirmaban que el locuaz mandatario había conseguido su objetivo, si consideramos los Penta, Caval, sobresueldos, SQM, las boletas ideológicamente falsas de otros períodos, al menos, como sensación, podíamos pensar los chilenos, que ahora sí, “éramos iguales ante la ley”. Y se lo debíamos a la gestión del mandatario.

Juan Pablo Hermosilla, abogado de su hermano, en el caso Audios tomó una decisión: golpear la mesa, tirar el mantel y trasladar su defensa a la cancha de la opinión pública.

Y no lo hizo en un tribunal, sino que en Radio Infinita. “Si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla, para hablar de tráfico de influencias, ábranlo entero y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla y qué ministros lo hacían”. Cuestionó que se había filtrado información de los WhatsApp de su hermano, con una clara intención política, encriptar el caso en la derecha.

“¿Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido a mi hermano favores?”, lanzó, dando vuelta el tablero, que, hasta ese momento le era adverso. Y agregó en tono enérgico: “Es completamente inaceptable la intervención del Poder Ejecutivo en un caso que no está cerrado y en que no ha habido determinación de culpa todavía. Solo se puede justificar por ganancias pequeñas”, dijo Hermosilla.

Comparó los dichos de Boric con Venezuela, al no respetar la separación de poderes del Estado, y alegó que sus palabras pasaban a llevar la Constitución.

Y si quedaban dudas -que esto no quedaba en la Derecha- Juan Pablo Hermosilla repetía que él era de izquierda dura. “Yo voté por este presidente. Me inscribí en Convergencia Social y fui uno de los giles que nos inscribimos para que saliera candidato y nos topamos con esto ahora”.

El abogado Juan Pablo Hermosilla agregó que “hay un principio moral que se ha roto” por los dichos del presidente Boric. “Sólo los matones golpean a la gente cuando está en el suelo y eso no se hace”.

“Salir a celebrar la prisión de una persona yo no lo hago ni siquiera en los casos de abuso sexual o violación que me toca. Esta es una situación de abuso, que además muestra un factor político evidente en todo esto, y yo no lo voy a aceptar”.

Este martes 3 de septiembre el Ministerio Público compartirá las más de 700 mil páginas de chats con la defensa, que se encuentran dentro del WhatsApp de Luis Hermosilla… Sin duda el tema se irá complicando y en La Moneda lo saben. Si están preparado para eso… Lo veremos