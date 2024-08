“Tejado de vidrio”, recriminaciones y advertencias: el boomerang que se le vino a La Moneda tras los dichos de Boric sobre Luis Hermosilla

30 de Agosto de 2024

El caso Audios salpicó también a Palacio tras las declaraciones del presidente Boric contra el abogado, lo que hizo que su defensa sacara del "baúl de los recuerdos" episodios reñidos con la probidad que el Gobierno quiere dejar atrás.

La controversia generada por la investigación contra el abogado Luis Hermosilla, quien es imputado en el caso Audios por soborno, delitos tributarios y lavado de activos, abrió un nuevo e impensado flanco en La Moneda, luego de las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre el jurista.

El mandatario destacó la decisión de la Justicia de decretar prisión preventiva contra Hermosilla, declarando que “acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla. Yo creo que es importante decirle a Chile, a todo el pueblo de Chile, que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, a la corrupción, al tráfico de influencias, también hay que enfrentarla con mucha dureza”.

El presidente Boric dejó en claro que “acá no pueden haber ciudadanos de primera y segunda clase, la justicia y la ley tienen que ser igual para todos. Por eso que bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”.

Sin embargo, estas palabras retornaron rápidamente como boomerang a La Moneda, ya que se puso énfasis en la cercana relación que mantiene Miguel Crispi, jefe del segundo piso de Palacio, con el abogado, a quien incluso trata de “tío”, lo que hizo que lo eligiera para ser su defensor en la investigación por el caso Convenios, lo cual debió quedar en nada cuando se conoció el audio grabado por Leonarda Villalobos.

Ante esto, la vocera Camila Vallejo debió salir a explicar que “hasta hace un tiempo atrás, el abogado Hermosilla era un prestigioso abogado reconocido transversalmente. Hoy día conocemos más antecedentes de cómo operaba, pero hace un tiempo atrás, todos lo ponían en un alto estándar de prestigio, rigurosidad profesional, y era, por lo tanto, uno de los abogados a los cuales se acudía para las distintas defensas”.

“Tejado de vidrio”: la advertencia de Juan Pablo Hermosilla a La Moneda

La postura mostrada por el presidente Gabriel Boric hizo que Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de su hermano Luis, lanzara duros dardos al Ejecutivo y de paso enviara una clara advertencia si se insistía en “politizar” aún más la indagatoria.

“Yo no le di el consejo al presidente de la República de que hablara. No le di el consejo, moralmente reprochable, de que el presidente salga a celebrar de que una persona se vaya presa. (…) Se los dice alguien de la izquierda. Yo no sé si se les olvida que el Gobierno tiene tejado de vidrio en corrupción“, disparó Hermosilla.

En esta línea, el abogado precisó que “el día de mañana va a llegar acá saltando el presidente para que llegue un gobierno de derecha y le hagan lo mismo al revés. Esto es inaceptable para todo el mundo“.

Pero Juan Pablo Hermosilla posteriormente lanzó una dura advertencia a La Moneda: “Si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y va a usarse para estas cosas que ustedes están señalando, ábranlo entero. Y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla”.

Estos dimes y diretes no pasaron inadvertidos en el oficialismo, donde la timonel del FRVS, Flavia Torrealba, llamó a la prudencia a La Moneda, recordando en radio Cooperativa lo sucedido en su momento en el caso SQM, que salpicó a todo el espectro político.

“No sabemos todavía si esto se va a acotar o se va a ampliar hasta lugares insospechados. Por lo tanto, siempre hay que tener la delicadeza de mantenerse al margen mientras los hechos no estén acotados y cerrados, están ampliándose, han aparecido más nombres. Esto puede terminar en un escándalo como el de SQM”, sentenció.