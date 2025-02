Catalina Pérez y su máscara: “Democracia Viva”

11 de Febrero de 2025

Los múltiples casos de Convenios, que se irían conociendo, asignado de manera directa y en su gran mayoría de manera monopólica, de manera preferente a Revolución Democrática (RD).

Patricio Gajardo Largomarsino es Analista Político

Era el primero de julio de 2023, semanas antes había estallado el caso “democracia viva”, el que abriría la puerta al escándalo de las fundaciones, y luego de unas semanas de silencio -según la diputada Catalina Pérez para reflexionar y meditar sobre el caso- usando una tónica feminista agregó: “No voy a aceptar que una mujer que ha construido su carrera política con mucho esfuerzo tenga hoy que responder por actos de dos hombres adultos” … Se le olvidó mencionar eso sí, que uno de esos hombres era su ex pareja y el otro había sido su jefe de gabinete.

Ella supuestamente no sabía, y no estaba al tanto de lo que iba a abrir uno de los forados de la administración Boric.

Y no sólo eso, parece que la parlamentaria no sabía que varios WhatsApp con su ex pareja la vinculan en la gestión de los fondos. Tanto así, que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sostiene que la diputada “cooperó para que su pareja lograse concretar la firma de convenios, con sus compañeros y amigos de militancia”.

Según el organismo, Pérez facilitó la inclusión de Democracia Viva como receptora de recursos públicos. “Ella intervino para asegurar la ejecución de los convenios, mientras Andrade administraba los fondos de manera opaca”, señala el texto.

El Consejo de Defensa del Estado formalizó una querella en contra de la diputada Catalina Pérez, acusándola de participar como cómplice en un presunto fraude al Fisco por más de $426 millones. La acción judicial se suma al proceso de desafuero que enfrenta la parlamentaria.

Por otro lado frente a la falta de conocimiento que ella adujo sobre las acciones de estos “hombres adultos”, Edson Dettoni secretario ejecutivo de RD, había declarado en el 2023 a la Fiscalía que la parlamentaria estaba al tanto de los millonarios convenios suscritos por su entonces pareja, Daniel Andrade, con el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, un año antes de que estallara el Caso Convenios.

Según reveló T13, el informe -de más de 100 páginas- con que Fiscalía busca el desafuero de la parlamentaria oficialista, incluye conversaciones luego de que el caso estallara el pasado 16 de junio de 2023.

Por medio de la acción -que podría complicar aún más el escenario para la congresista y a la que tuvo acceso La Tercera- se le sindica como responsable, en calidad de cómplice, del delito consumado de fraude al Fisco reiterado, relevándose el cercano vínculo que mantenía con los otros imputados en esta arista, especialmente con Andrade, que era su pareja en ese momento.

Pero eso no es todo, también advierten que ella intervino personalmente “para concretar, asegurar y perpetuar la ejecución de los convenios con la Fundación Democracia Viva mientras que su pareja, el Sr. Andrade Schwarze, tenía plenas facultades de administración y disposición de la suma antes dicha a fin, de que no se conociera ante terceros la celebración de dichos convenios, en circunstancias fraudulentas previamente descritas. Y que, además, dicho proceso de suscripción y posterior ejecución de los convenios apareciese respaldado por documentos y actuaciones inexistentes, lo que le permitiría a su pareja y amigos mantener oculto el delito que se venía cometiendo”.

El CDE afirma que Pérez intentó controlar la crisis una vez descubierto el caso. “Sus acciones tuvieron el único fin de colaborar en la suscripción de los convenios y ocultar el delito”, recalca la querella.

En tanto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidirá si Pérez pierde su fuero parlamentario y podremos conocer el verdadero rostro de Catalina Pérez, sin la máscara que la ha protegido durante todos estos años.