Encapuchados en moto habrían encendido focos de incendios forestales

6 de Febrero de 2023

El alcalde de Lumaco ha insistido en que se ha identificado a personas que se han movilizado para iniciar las llamas que han afectado en esa zona del país.

Mientras los equipos de emergencia siguen batallando contra el fuego de los incendios forestales y las autoridades preparan las querellas respectivas para sancionar a los eventuales responsables de los siniestros, durante la jornada de este lunes se conoció una denuncia que ya está en conocimiento de las policías.

Sin atreverse a detallar si es una acción de carácter político, el alcalde de Lumaco, municipio de la Región de La Araucanía, ha insistido en que se ha identificado a personas que se han movilizado para iniciar las llamas que han afectado en esa zona del país y dos regiones más al norte en una tragedia que iguala en cinco días lo que podría quemarse en dos años.

“Tenemos información fidedigna de que personas encapuchadas a bordo de motocicletas y vehículos con patentes adulteradas han encendido algunos focos de incendio. No son de esta comuna, tú vas apagando el fuego, protegiendo las casas de algunas sectores y luego ves que hay dos o tres focos más con gente pidiendo ayuda”, expresó el jefe comunal, Richard Leonelli.

“Acá la gente se salvó sola, con gente de Lumaco, con los Bomberos de Lumaco. Espero que pronto lleguen los recursos de Conaf por este lugar”, agrega el alcalde, quien durante el domingo hizo un llamado al presidente Gabriel Boric por la situación crítica que atravesó esta comuna durante las últimas 72 horas.

“Auxilio, combatimos los incendios con lo que podemos y tenemos”, fue la alerta de la autoridad lumaquina.

Abandono de Lumaco

Richard Leonelli vuelve a pedir ayudar y más atención de parte de las autoridades centrales en un territorio que vive una compleja situación por, según el alcalde, acción de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

La pobreza, el desempleo y la migración son conceptos que en este municipio utilizan para explicar lo que ocurre en sus límites. Las personas han dejado de vivir en esta comuna porque, por ejemplo, son casi 800 familias donde hay desempleo en una comuna que no sobrepasa los 10 mil vecinos. De hecho, si en el Censo del 2002 la estadística marcaba 11.405 habitantes, en 2017 indica 9.548.

“Las empresas no van a los llamados por miedo al terrorismo. El 70% de la comuna no tiene teléfono, menos hay internet como en otros lugares. Seguimos con el uno por ciento de asfalto y por ahora sólo nos queda seguir haciendo un llamado a las autoridades. Y le quiero contar algo: nos dejaron fuera del proyecto de cámaras de seguridad, es algo que no entiendo con el número de ataques que tenemos”, contó Leonelli en una entrevista con EL DÍNAMO en agosto del año pasado.