Alcalde Carter narró episodio con disparos y amenazas que recibió desde autos desconocidos

5 de Marzo de 2023

El proceso de demolición de narco-casas continúa en La Florida.

Durante la mañana de este domingo, la Municipalidad de La Florida comenzó la demolición de la tercera narco-casa que contempla el plan que ha diseñado el alcalde Rodolfo Carter. La vivienda ubicada en la calle Marigen, donde el 31 de diciembre fue asesinada una mujer, no tenía residentes al momento de ser destruida según informó el jefe comunal.

En la ocasión, la máxima autoridad floridana defendió esta determinación que ha tomado en contra de los narcotraficantes y, de paso, se dio un tiempo para elogiar el trabajo del ministro de Justicia, Luis Cordero.

“Me quedo con sus palabras. Él no es sólo el ministro, sino que es el abogado que más sabe de derecho público en Chile. Dijo que el delito y las víctimas no son derecha o de izquierda. Las medidas que hemos tomado nosotros tal vez no son las perfectas, pero son una de las pocas que tenemos a la mano para luchar a favor de los vecinos. Al lado de los narcotraficantes hay un ejército de abogados para impedir que se les persiga”, comentó Carter.

Pero no fue lo único, pues narró un hecho que lo involucra después de emitir los documentos a las personas que viven en estos domicilios que el municipio ha considerado para ser demolidos durante este fin de semanas y los próximos días.

Disparos en contra del alcalde Carter

“Todos los días pienso en mi seguridad, claramente me preocupa, pero no tengo interés en ser un mártir. Esto no es interés personal o político. Sería muy caro creer algo así, arriesgar a la familia, pero los ciudadanos esperan que sus autoridades no tomen palco, que se queden atrás.. El miedo está presente, el riesgo existe“, dijo el alcalde.

“Efectivamente nos han notificado que se acercaron autos desconocidos. Fueron a disparar y profirieron amenazas en mi contra y de funcionarios municipales, pero seguiremos con más fuerza hasta que los arrinconemos”, cerró.